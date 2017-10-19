Отопительный сезон стартует во Владивостоке 23 октября

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, тепло будет подано как в учреждения социального назначения, так и в жилые дома, в организации и на предприятия. Запитка систем водой по всему городу в связи с их большой протяженностью традиционно происходит в течение 5−7 дней.