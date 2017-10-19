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04:35 (мск), источник: Вести Приморье

Отопительный сезон стартует во Владивостоке 23 октября

Тепло будет подано как в учреждения соцназначения, так и в жилые дома, в организации и на предприятия. Запитка систем водой по всему городу в связи с их большой протяженностью традиционно происходит в течение 5−7 дней.

Источник: РИА "Новости"

Отопительный сезон стартует во Владивостоке в понедельник, 23 октября. Об этом подписано постановление администрации города Владивостока.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, тепло будет подано как в учреждения социального назначения, так и в жилые дома, в организации и на предприятия. Запитка систем водой по всему городу в связи с их большой протяженностью традиционно происходит в течение 5−7 дней.

Ежедневный мониторинг объектов с нарушением систем теплоснабжения ведет Единая дежурно-диспетчерская служба Владивостока. По факту возникновения аварийных ситуаций специалисты ЕДДС оперативно реагируют и прорабатывают вопрос с эксплуатирующими организациями по устранению аварий.

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