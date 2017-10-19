Остановку возле БСМП очистили от павильонов

Так улицы города приводят к нормативам, ведь в границах дорог не должно быть никаких временных сооружений. Каждому предпринимателю предлагают компенсационные места. Например, мини-рынок появится на улице 1-я Хабаровская, сюда уже перевезли шесть павильонов с остановки БСМП.



«Если электричество дадут в течение недели или двух, мы готовы начать работать. Местные жители уже интересуются — когда откроетесь? Хотя когда сюда переезжали, они говорили, что здесь торговли не будет, зачем вы сюда ставите. Здесь мусорка была самая настоящая», — рассказал предприниматель Владимир Севостьянов.



Среди гор мусора стояли незаконные гаражи, теперь вместе с павильонами здесь появится необходимое благоустройство: уже уложили брусчатку, на очереди освещение. К слову, помогают предпринимателям не только с выбором новых мест, но и с подключением к коммуникациям.



«В администрации района проводили рабочие совещания, где просили ресурсоснабжающие организации очень быстро рассматривать заявки предпринимателей. Договорённость достигнута, она выполняется, и, как результат, в скором времени будут работать эти торговые точки», — отметил руководитель администрации Октябрьского района Красноярска Владимир Мелёхин.



Сейчас с остановки БСМП согласились переехать 27 предпринимателей, и лишь два бизнесмена отказались. В результате один павильон уже демонтировали по решению суда, со вторым вопрос решается.



Многочисленные павильоны не только портили внешний вид БСМП, но и мешали началу реконструкции дороги. В будущем здесь планируют расширить проезжую часть, а также благоустроить пешеходную зону.





Владислав ТАМОШАУСКАС.