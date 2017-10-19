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04:58 (мск), источник: Вести - Красноярск

Остановку возле БСМП очистили от павильонов

В Красноярске продолжают демонтировать павильоны вдоль автомобильных дорог. 29 магазинов, которые раньше практически со всех сторон окружали БСМП, переехали на новые компенсационные места. Этим летом уже переместили более 400 торговых точек.

Источник: Вести - Красноярск

Так улицы города приводят к нормативам, ведь в границах дорог не должно быть никаких временных сооружений. Каждому предпринимателю предлагают компенсационные места. Например, мини-рынок появится на улице 1-я Хабаровская, сюда уже перевезли шесть павильонов с остановки БСМП.

«Если электричество дадут в течение недели или двух, мы готовы начать работать. Местные жители уже интересуются — когда откроетесь? Хотя когда сюда переезжали, они говорили, что здесь торговли не будет, зачем вы сюда ставите. Здесь мусорка была самая настоящая», — рассказал предприниматель Владимир Севостьянов.

Среди гор мусора стояли незаконные гаражи, теперь вместе с павильонами здесь появится необходимое благоустройство: уже уложили брусчатку, на очереди освещение. К слову, помогают предпринимателям не только с выбором новых мест, но и с подключением к коммуникациям.

«В администрации района проводили рабочие совещания, где просили ресурсоснабжающие организации очень быстро рассматривать заявки предпринимателей. Договорённость достигнута, она выполняется, и, как результат, в скором времени будут работать эти торговые точки», — отметил руководитель администрации Октябрьского района Красноярска Владимир Мелёхин.

Сейчас с остановки БСМП согласились переехать 27 предпринимателей, и лишь два бизнесмена отказались. В результате один павильон уже демонтировали по решению суда, со вторым вопрос решается.

Многочисленные павильоны не только портили внешний вид БСМП, но и мешали началу реконструкции дороги. В будущем здесь планируют расширить проезжую часть, а также благоустроить пешеходную зону.


Владислав ТАМОШАУСКАС.

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