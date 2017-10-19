Столетие отпраздновала жительница Тайшета Екатерина Корнеева
Жительнице Тайшета Екатерине Фроловне Корнеевой 15 октября 2017 года исполнилось 100 лет.
Жительнице Тайшета Екатерине Фроловне Корнеевой 15 октября 2017 года исполнилось 100 лет.
Как сообщает 18 октября
У Екатерины Корнеевой не было детей, супруг ушел из жизни очень рано. Поздравить юбиляра приехал и.о. главы Тайшета Валерий Захарич. Он вручил ей букет цветов, торт и сертификат о приобретении для именинницы функциональной ортопедической кровати, которая создаст дополнительные удобства и комфорт.
Екатерина Корнеева также получила поздравительные открытки в честь юбилея от президента РФ Владимира Путина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.