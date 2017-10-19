Столетие отпраздновала жительница Тайшета Екатерина Корнеева

Как сообщает 18 октября пресс-служба городской администрации, она родилась в поселке Сурава Тамбовской области, была старшим ребёнком в многодетной семье, после окончания Тамбовского института преподавала географию в школе в Усолье-Сибирское в тяжелые военные годы. «Наша долгожительница к своим ста подошла, можно сказать, в полном здравии. Подводят только слух и ноги. А секрет ее долголетия очень прост — быть добрым и делать добро! А еще — кушать яблоки каждый день!», — сообщает пресс-служба администрации Тайшета.