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05:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Столетие отпраздновала жительница Тайшета Екатерина Корнеева

Жительнице Тайшета Екатерине Фроловне Корнеевой 15 октября 2017 года исполнилось 100 лет.

Как сообщает 18 октября пресс-служба городской администрации, она родилась в поселке Сурава Тамбовской области, была старшим ребёнком в многодетной семье, после окончания Тамбовского института преподавала географию в школе в Усолье-Сибирское в тяжелые военные годы. «Наша долгожительница к своим ста подошла, можно сказать, в полном здравии. Подводят только слух и ноги. А секрет ее долголетия очень прост — быть добрым и делать добро! А еще — кушать яблоки каждый день!», — сообщает пресс-служба администрации Тайшета.

У Екатерины Корнеевой не было детей, супруг ушел из жизни очень рано. Поздравить юбиляра приехал и.о. главы Тайшета Валерий Захарич. Он вручил ей букет цветов, торт и сертификат о приобретении для именинницы функциональной ортопедической кровати, которая создаст дополнительные удобства и комфорт.

Екатерина Корнеева также получила поздравительные открытки в честь юбилея от президента РФ Владимира Путина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

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