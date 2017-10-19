Деньги закончились. Как решить проблему аварийного жилья?

Жители аварийного барака по ул. Можайского, 9 в Прокопьевске с 2003 г. бьются, чтобы их переселили. Потолок там периодически провисает то в одной, то в другой квартире, стены разъезжаются. Только в 2015 г., и то после решения суда, их развалюху всё-таки признали аварийной. А когда её снесут — неизвестно. Скорее барак сам рухнет. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».

«Подарков» не будет.

Прокопчанка Нина Дроздецкая в двухэтажном бараке по ул. Можайского, 9 живёт всю жизнь. «Эта квартира моих родителей. Я там, можно сказать, родилась. Дому уже 62 года! Он каркасно-засыпной. Наша независимая экспертиза показала, что барак уже изношен на 88%. С одной стороны подъезда выперло балку, стены разъезжаются. У меня в квартире недавно провис потолок, так еле дождалась, чтобы пришли из ЖЭКа и заделали», — рассказывает Нина Васильевна.

По словам женщины, ещё в 1997 г. их барак включили в перечень необходимых к расселению. Однако в 2003 г. тогдашний глава города старое постановление отменил. В 2015 г. с помощью общественников регионального отделения Общероссийского народного фронта жильцы обратились в суд и добились, чтобы дом всё-таки признали аварийным. Но, к сожалению, он уже не попал в федеральную программу переселения. В неё вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2012 г. В этом году действие программы закончилось и федеральное финансирование тоже. Кузбасс отчитался, что все бараки, которые успели войти в программу, снесли. Однако, по неофициальным данным, после 1 января 2012 г. аварийными специальная комиссия признала в общей сложности ещё 1592 дома. Чтобы переселить их жителей, нужно ещё 17,5 млрд руб.

«Мы один из немногих регионов, кто программу выполнил нормально, не попав в так называемую “красную зону”. Но проблема сегодня другая: а что делать дальше? Минстрой заявил, что программа капремонта улучшит жилой фонд. Но, отремонтировав кровлю в аварийном доме, мы только уменьшаем его износ, а проблему не устраняем. По закону, как только дом признали аварийным, через полгода его должны расселить. Однако денег на это нет. В итоге муниципалитеты складывают дома в очередь. И “подарка” от федерального бюджета больше, скорее всего, не будет», — комментирует ситуацию руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения Общероссийского народного фронта Юрий Скорцов. Общественник уверен, что муниципалитетам сегодня нужно задуматься о том, как решать проблему. И в качестве варианта предлагает привлечение инвесторов, строительство жилья «метр в метр» и совмещение разных программ. Например, когда в один дом заселяют не только переселенцев из аварийного жилья, но и детей-сирот, а также выделяют в доме коммерческие квартиры.

Борьба за метры.

В 2015 г. жители дома № 62 по ул. Горьковской в Новокузнецке наконец-то дождались переселения. Только в 2015 г., поэтому он участвовал в федеральной программе. Однако спокойного переселения не получилось, и новокузнечане обратились в народный фронт. Со слов жителей, вместо 12 кв. м им предоставляли стандартные квартиры площадью 24 кв. м и больше (иногда доходило и до 46!). Вот только за лишние метры нужно было доплатить от 500 тыс. руб. Горожане и рады были бы переехать в полноценную квартиру, вот только денег им взять было не откуда. Бюджет дарить лишние метры тоже возможности не имел. Но в конце концов проблему решили. Всех расселили. Кто-то доплатил, кому-то нашли такую же 12-метровую клетушку.

В Киселёвске к решению подобной проблемы подошли системно. Там объединили несколько федеральных программ переселения, собрали всех застройщиков, обозначили сумму контрактов и задачу построить дома таким образом, чтобы квадратов в квартирах было столько, сколько сносили. Как рассказала главный специалист городского развития администрации Киселёвска Елена Урбан, застройщику выделили площадку на ул. Фадеева, проектировщики спланировали квартал из восьми домов. Разбили их на списки по квадратам и в каждом доме индивидуально планировали квартиры. «Появился инвестор, который захотел, чтобы в одном из домов были тёплые гаражи, а третий этаж дома был офисным. В итоге жилыми вышли только четвёртый и пятый этажи», — рассказывает проектировщик Виктор Усольцев.

Старые и новые.

Муниципалитеты признают проблему старения домов и необходимости расселения людей из аварийных. Например, после 1 января 2012 г. аварийными комиссия признала дома по адресам: пер. Львиный, 7, пер. Совхозный, 21, ул. Шмидта, 40 и ул. Станционная, 10 в Анжеро-Судженске. Самый «молодой» из них 1925 г. постройки. В местной администрации комментируют, что пока механизма переселения нет. Пенсионерка Валентина Тимофеева, жительница самого старого дома (двухквартирный дом № 21 в пер. Совхозном построен был в 1899 г.) месяц назад всё-таки дождалась переселения в благоустроенную квартиру. С 2007 г. женщина стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Жила в натуральных руинах.

В мае 2017 г. общественники из народного фронта провели мониторинг выполнения программы и обнаружили в списках на расселение дома, которых не существует. Например, дом № 21 по ул. Апрельской в Ленинске-Кузнецком. Местные чиновники пояснили это случайными ошибками при размещении данных на сайте «Реформа ЖКХ». Однако какой-то дом вместо этого в программу не попал. А мог бы, например, войти дом № 9 по ул. Шилина. Его построили в 1988 г. на горных отводах двух шахт. Буквально через пару лет, как говорят жители, средняя его секция начала крениться, а стены — трескаться. С тех пор жители дома бьют тревогу и обивают пороги городской и областной администрации, прокуратуры. Но всё без толку.