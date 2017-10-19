Деньги закончились. Как решить проблему аварийного жилья?
Чтобы расселить «аварийки», необходимо 17,5 млрд рублей.
Чтобы расселить «аварийки», необходимо 17,5 млрд рублей.
Жители аварийного барака по ул. Можайского, 9 в Прокопьевске с 2003 г. бьются, чтобы их переселили. Потолок там периодически провисает то в одной, то в другой квартире, стены разъезжаются. Только в 2015 г., и то после решения суда, их развалюху
«Подарков» не будет.
Прокопчанка Нина Дроздецкая в двухэтажном бараке по ул. Можайского, 9 живёт всю жизнь. «Эта квартира моих родителей. Я там, можно сказать, родилась. Дому уже 62 года! Он
По словам женщины, ещё в 1997 г. их барак включили в перечень необходимых к расселению. Однако в 2003 г. тогдашний глава города старое постановление отменил. В 2015 г. с помощью общественников регионального отделения Общероссийского народного фронта жильцы обратились в суд и добились, чтобы дом
«Мы один из немногих регионов, кто программу выполнил нормально, не попав в так называемую “красную зону”. Но проблема сегодня другая: а что делать дальше? Минстрой заявил, что программа капремонта улучшит жилой фонд. Но, отремонтировав кровлю в аварийном доме, мы только уменьшаем его износ, а проблему не устраняем. По закону, как только дом признали аварийным, через полгода его должны расселить. Однако денег на это нет. В итоге муниципалитеты складывают дома в очередь. И “подарка” от федерального бюджета больше, скорее всего, не будет», — комментирует ситуацию руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения Общероссийского народного фронта Юрий Скорцов. Общественник уверен, что муниципалитетам сегодня нужно задуматься о том, как решать проблему. И в качестве варианта предлагает привлечение инвесторов, строительство жилья «метр в метр» и совмещение разных программ. Например, когда в один дом заселяют не только переселенцев из аварийного жилья, но и
Борьба за метры.
В 2015 г. жители дома № 62 по ул. Горьковской в Новокузнецке
В Киселёвске к решению подобной проблемы подошли системно. Там объединили несколько федеральных программ переселения, собрали всех застройщиков, обозначили сумму контрактов и задачу построить дома таким образом, чтобы квадратов в квартирах было столько, сколько сносили. Как рассказала главный специалист городского развития администрации Киселёвска Елена Урбан, застройщику выделили площадку на ул. Фадеева, проектировщики спланировали квартал из восьми домов. Разбили их на списки по квадратам и в каждом доме индивидуально планировали квартиры. «Появился инвестор, который захотел, чтобы в одном из домов были тёплые гаражи, а третий этаж дома был офисным. В итоге жилыми вышли только четвёртый и пятый этажи», — рассказывает проектировщик Виктор Усольцев.
Старые и новые.
Муниципалитеты признают проблему старения домов и необходимости расселения людей из аварийных. Например, после 1 января 2012 г. аварийными комиссия признала дома по адресам: пер. Львиный, 7, пер. Совхозный, 21, ул. Шмидта, 40 и ул. Станционная, 10 в
В мае 2017 г. общественники из народного фронта провели мониторинг выполнения программы и обнаружили в списках на расселение дома, которых не существует. Например, дом № 21 по ул. Апрельской в
В этом году горожане обратились в Общероссийский народный фронт. После вмешательства общественников чиновники обнародовали результаты технической экспертизы. Оказалось, Только в 2015 г., но результаты скрыли. Одна из трёх