В сельскую школу в Хабаровском крае вернули учителей
После вмешательства депутатов нашлись деньги на бензин для машины, доставляющей педагогов.
После вмешательства депутатов нашлись деньги на бензин для машины, доставляющей педагогов.
В школе села Догордон появились учителя. В регионе нашли деньги на покупку топлива для автобуса, который возит педагогов из других населённых пунктов.
В ситуацию с отсутствием нескольких
«Не хватало единственного — машины для учителей. Не было бензина для её заправки. Чтобы ни говорили, это главный фактор, а не дорога. Она, конечно, не в идеальном состоянии, но проезжая», — рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» депутат Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что школьники села Догордон Хабаровского района в разгар учебного года остались без педагогов. В расписании не было химии, математики, иностранного языка. Только русский и копка картофеля. Местная школа — малокомпактная, поэтому все педагоги приходящие, их должны возить из соседнего Кукана, что в 25 километрах от Догордона. Только учитель русского проживает в деревне, потому и уроки проходят по расписанию. Одни чиновники утверждали, что во всем виноваты дороги до села, другие объясняли сложившуюся ситуацию отсутствием бензина.