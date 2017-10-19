В сельскую школу в Хабаровском крае вернули учителей

В школе села Догордон появились учителя. В регионе нашли деньги на покупку топлива для автобуса, который возит педагогов из других населённых пунктов.

В ситуацию с отсутствием нескольких учителей-предметников в сельской школе взяли на контроль депутаты краевой Законодательной Думы. Они приезжали в Догордон, узнавали о проблеме педагогов. На этой неделе занятия возобновились.

«Не хватало единственного — машины для учителей. Не было бензина для её заправки. Чтобы ни говорили, это главный фактор, а не дорога. Она, конечно, не в идеальном состоянии, но проезжая», — рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» депутат Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев.