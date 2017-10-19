В Листвянке и Иркутске начали торговать пелядью вместо байкальского омуля

Источник: РИА "Новости"

В Листвянке местные торговцы рыбой после запрета с 1 октября 2017 года лова омуля в Байкале стали торговать преимущественно пелядью, об этом сообщает 19 октября газета «СМ Номер один». Цены практически не изменились: хвост пеляди — и соленой, и вяленой, и копчёной — стоит от 100 до 200 рублей.

По заверению торговцев на местном рынке, хотя пелядь и омуль очень похожи, последнюю рыбу уже не встретишь на прилавке. «На самом деле иностранцы уже особо омуль и не покупали. Им больше пелядь нравится, в любом виде, но особенно горячего копчения. Только русские и китайцы постоянно спрашивали омуль. Это скорее уже традиция. Где Байкал, там и омуль. Но сейчас, когда его нет, будут покупать другую, ничем не хуже», — сказала одна из местных жительниц. Впрочем, некоторые ещё торгуют омулем, как говорят, с сентябрьского запаса, который подходит к концу.

На центральном рынке Иркутска почти в каждом холодильнике лежит омуль. Холодного копчения и вяленый стоит от 650 до 700 рублей за килограмм, сиговый в таком же виде — 950 рублей, солёный — 500−550 рублей. Но торговцы уверяют, что это рыба не байкальская, а привезена с севера. Впрочем, нашлась женщина, которая по секрету сказала, что маломорский омуль на рынок возят и возить будут ещё долго.