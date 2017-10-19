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05:53 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске в микрорайоне Покровском появились новые автобусные остановки

В ближайшее время им дадут названия.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске появились новые автобусные остановки на улице Караульной. Дополнительные стоянки ввели на маршрутах № 20 и № 49.

Где они находятся:

— в направлении движения от конечного остановочного пункта «Кардиоцентр» в районе домов № 47, № 41 по ул. Караульной;.

— в направлении движения на конечную станцию «Кардиоцентр» в районе домов № 46, № 84 по ул. Караульной и дома № 122 по ул. Линейной.

Пока остановки безымянные, но в ближайшее время им дадут названия.

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