В Красноярске в микрорайоне Покровском появились новые автобусные остановки

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске появились новые автобусные остановки на улице Караульной. Дополнительные стоянки ввели на маршрутах № 20 и № 49.

Где они находятся:

— в направлении движения от конечного остановочного пункта «Кардиоцентр» в районе домов № 47, № 41 по ул. Караульной;.

— в направлении движения на конечную станцию «Кардиоцентр» в районе домов № 46, № 84 по ул. Караульной и дома № 122 по ул. Линейной.