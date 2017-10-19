Символ красноярской Универсиады Ю-Лайка отправилась на МКС
Красноярцев с прохождением отметки в 500 дней до Универсиады поздравили космонавты с МКС. Причём видеообращение они записывали с символом красноярских студенческих игр в руках.
Красноярцев с прохождением отметки в 500 дней до Универсиады поздравили космонавты с МКС. Причём видеообращение они записывали с символом красноярских студенческих игр в руках.
Отправить Юлайку на орбиту удалось редакции газеты «Городские новости» совместно с дирекцией Универсиады через «Роскосмос». Причём на МКС попали сразу две Юлайки.
Елена Южакова, директор — главный редактор газеты «Городские новости»: «Одна останется на МКС и неизвестно, когда вернётся, потому что МКС работает очень долго. Вторая вернётся в сентябре и попадёт в музей Универсиады».
Ольга Бачина, редактор отдела спортивных новостей газеты «Городские новости»: «Поначалу не верилось, что “Роскосмос” откликнется и поддержит нашу инициативу. Большое спасибо им за это».