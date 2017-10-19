Декада Белой трости началась в Хабаровском крае
Она продлится до 25 октября.
Она продлится до 25 октября.
Хабаровск, 19 октября, AmurMedia.
В Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых состоялось торжественное открытие декады Белой трости Хабаровского края. В мероприятии, приуроченном к Международному дню Белой трости, приняли участие представители Законодательной думы края, региональных министерств культуры и социальной защиты населения, центров социальной поддержки населения и реабилитации инвалидов,
Для гостей провели необычный практикум «Я тоже так могу» — с завязанными глазами участники мероприятия ходили по улице с
Как отметила председатель Хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых Елена Зенкина, в таком формате открытие декады проводилось впервые. Это позволило не только привлечь внимание к проблемам незрячих людей, но и почувствовать всю сложность их взаимодействия с окружающим миром.