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06:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Декада Белой трости началась в Хабаровском крае

Она продлится до 25 октября.

Хабаровск, 19 октября, AmurMedia.

В Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых состоялось торжественное открытие декады Белой трости Хабаровского края. В мероприятии, приуроченном к Международному дню Белой трости, приняли участие представители Законодательной думы края, региональных министерств культуры и социальной защиты населения, центров социальной поддержки населения и реабилитации инвалидов, школы-интерната для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, студенты ТОГУ, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Для гостей провели необычный практикум «Я тоже так могу» — с завязанными глазами участники мероприятия ходили по улице с собакой-проводником и тростью, писали по Брайлю, работали на компьютере, играли в шашки, рисовали, а также готовили бутерброды.

Как отметила председатель Хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых Елена Зенкина, в таком формате открытие декады проводилось впервые. Это позволило не только привлечь внимание к проблемам незрячих людей, но и почувствовать всю сложность их взаимодействия с окружающим миром.

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