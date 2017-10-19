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06:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Обвиняемый в мошенничестве племянник Анатолия Быкова находится в бегах

Депутат Горсовета подозревается в мошенничестве на 11 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Обвиняемый в мошенничестве на 11 млн рублей депутат красноярского Горсовета находится в бегах. Информацию об этом сегодня подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

На запрос Sibnovosti.ru о мере пресечения в отношении депутата, в следственном управлении ответили, что «она не избрана, а сам подозреваемый находится в розыске».

Напомним, 17 октября правоохранители опубликовали сообщение о том, что 41-летний народный избранник красноярского Горсовета подозревается в мошенничестве при получении субсидий. На него было заведено уголовное дело. Установлено, что в мае 2015 года он потратил субсидию на строительство овощехранилища, тогда как данный объект был возведен уже в 2011 году. Подозреваемого успели допросить, после чего он скрылся.

Следователи сообщили, что депутат был избран по единому общегородскому избирательному округу. Фамилию народного избранника в следственном комитете не сообщают, однако под эти исходные данные подпадает лишь Валерий Быков, который с 2009 по 2016 год руководил агропромышленным предприятием «Деметра».

Получить комментарий от Валерия Быкова не удалось, поскольку его мобильный телефон отключен. Статья «Мошенничество при получении выплат» предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Отметим, что по данным Sibnovosti.ru, Валерий Быков является племянником известного в Красноярском крае бизнесмена, мецената и политика Анатолия Быкова.

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