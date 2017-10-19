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06:27 (мск), источник: VLADNEWS

Велопутешественник из Ижевска встретится с владивостокцами

Мужчина преодолел расстояние 8500 километров за 117 дней.

Сегодня, 19 октября, во Владивостоке состоится встреча с велопутешественником Анатолием Павловичем Карпушкиным, сообщает РИА VladNews.

Встреча состоится в 17.00 в читальном зале ОИАК (Петра Великого, 4).

Напомним, что путешественник завершил одиночную экспедицию на велосипеде по маршруту Ижевск (с. Нюрдор-Котья, Удмуртская Республика) — Владивосток, старт которой был дан 24 июня.

Мужчина преодолел 8500 километров за 117 дней. За время своего путешествия велосипедист побывал в таких городах как Ижевск, Чайковский, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Краснояраск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, Владивосток и многие другие.

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