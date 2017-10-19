Велопутешественник из Ижевска встретится с владивостокцами
Мужчина преодолел расстояние 8500 километров за 117 дней.
Мужчина преодолел расстояние 8500 километров за 117 дней.
Сегодня, 19 октября, во Владивостоке состоится встреча с велопутешественником Анатолием Павловичем Карпушкиным, сообщает РИА VladNews.
Встреча состоится в 17.00 в читальном зале ОИАК (Петра Великого, 4).
Напомним, что путешественник завершил одиночную экспедицию на велосипеде по маршруту Ижевск (с.
Мужчина преодолел 8500 километров за 117 дней. За время своего путешествия велосипедист побывал в таких городах как Ижевск, Чайковский, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Краснояраск, Иркутск,