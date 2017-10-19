Велопутешественник из Ижевска встретится с владивостокцами

Сегодня, 19 октября, во Владивостоке состоится встреча с велопутешественником Анатолием Павловичем Карпушкиным, сообщает РИА VladNews.

Встреча состоится в 17.00 в читальном зале ОИАК (Петра Великого, 4).

Напомним, что путешественник завершил одиночную экспедицию на велосипеде по маршруту Ижевск (с. Нюрдор-Котья, Удмуртская Республика) — Владивосток, старт которой был дан 24 июня.