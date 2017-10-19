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06:41 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске бренд ДВ-гектара создадут ведущие эксперты со всей России

Более ста специалистов будут думать, как успешнее продвигать ДВ товары на международных рынках.

Источник: Reuters

Разрабатывать бренд «дальневосточного гектара» в Хабаровск приедут более 100 специалистов со всей России. Меры, которые помогут продвинуть произведённые на участках товары на внутреннем и международных рынках, обсудят на всероссийской конференции по кооперации и малому предпринимательству 8—9 ноября.

Её участники поговорят о способах вовлечения получателей «дальневосточных гектаров» в кооперативы, инструментах по созданию спроса на их продукцию. Программа выдачи гектаров уже стала стимулом для развития сельскохозяйственной отрасли в регионах ДФО. Получатели земельных наделов строят пасеки и фермы, разводят кроликов и страусов, выращивают женьшень и кедровники. По мере освоения земель для них актуальными становятся вопросы реализации товаров, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

По мнению специалистов, для того, чтобы продукты, произведённые на «дальневосточном гектаре», стали востребованы внутри самого региона, в России и в мире, необходима всесторонняя поддержка, в том числе создание и продвижение брендов региональных продуктов.

Тихоокеанский туристический союз совместно с гастрономическим сообществом ведёт работу над созданием зонтичного бренда дальневосточной кухни и пищевых продуктов «Pacific Russia Food». Его концепция в слогане — «Чистая энергия даров моря и тайги», что говорит об экологической чистоте и уникальности сочетания морских и таёжных продуктов, считают эксперты.

«Под таким “зонтиком” могут прекрасно жить и развиваться бренды отдельных продуктов, в том числе недооценённых на данный момент — например, приморского мёда, дальневосточного кедрового ореха. Зонтичный бренд позволит разным сегментам объединиться, что наглядно видно на примере недавно проведённого нами Фестиваля тайги, а значит, быть более эффективными и оптимизировать расходы на брендинг. Кроме того, для потребителя комплексный бренд может стать индикатором качества продукта», — рассказала сооснователь проекта «Открой Тихоокеанскую Россию» Татьяна Заречная.

Также в рамках конференции презентуют проект торговой площадки «Marketplace дальневосточного гектара». Она свяжет участников программы в единую торговую сеть, где они смогут не только приобрести необходимые товары и услуги для освоения земельных участков, но и получить дополнительную выгоду от реализации собственной продукции.

Организаторами мероприятия выступят Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Хабаровского края.

В рамках реализации федерального проекта «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае раздали уже более семи тысяч участков. Всего же с начала действия проекта через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.рф» подано 15810 заявлений на получение земли в регионе. Десятая часть всех заявок — из других субъектов страны, лидирует Москва — 124 заявки. За гектарами обращаются жители Свердловской области, Приморского края, республики Крым и других регионов.

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