В Хабаровске бренд ДВ-гектара создадут ведущие эксперты со всей России
Более ста специалистов будут думать, как успешнее продвигать ДВ товары на международных рынках.
Более ста специалистов будут думать, как успешнее продвигать ДВ товары на международных рынках.
Разрабатывать бренд «дальневосточного гектара» в Хабаровск приедут более 100 специалистов со всей России. Меры, которые помогут продвинуть произведённые на участках товары на внутреннем и международных рынках, обсудят на всероссийской конференции по кооперации и малому предпринимательству
Её участники поговорят о способах вовлечения получателей «дальневосточных гектаров» в кооперативы, инструментах по созданию спроса на их продукцию. Программа выдачи гектаров уже стала стимулом для развития сельскохозяйственной отрасли в регионах ДФО. Получатели земельных наделов строят пасеки и фермы, разводят кроликов и страусов, выращивают женьшень и кедровники. По мере освоения земель для них актуальными становятся вопросы реализации товаров, сообщает
Тихоокеанский туристический союз совместно с гастрономическим сообществом ведёт работу над созданием зонтичного бренда дальневосточной кухни и пищевых продуктов «Pacific Russia Food». Его концепция в слогане — «Чистая энергия даров моря и тайги», что говорит об экологической чистоте и уникальности сочетания морских и таёжных продуктов, считают эксперты.
«Под таким “зонтиком” могут прекрасно жить и развиваться бренды отдельных продуктов, в том числе недооценённых на данный момент — например, приморского мёда, дальневосточного кедрового ореха. Зонтичный бренд позволит разным сегментам объединиться, что наглядно видно на примере недавно проведённого нами Фестиваля тайги, а значит, быть более эффективными и оптимизировать расходы на брендинг. Кроме того, для потребителя комплексный бренд может стать индикатором качества продукта», — рассказала сооснователь проекта «Открой Тихоокеанскую Россию» Татьяна Заречная.
Также в рамках конференции презентуют проект торговой площадки «Marketplace дальневосточного гектара». Она свяжет участников программы в единую торговую сеть, где они смогут не только приобрести необходимые товары и услуги для освоения земельных участков, но и получить дополнительную выгоду от реализации собственной продукции.
Организаторами мероприятия выступят Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Хабаровского края.
В рамках реализации федерального проекта «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае раздали уже более семи тысяч участков. Всего же с начала действия проекта через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.рф» подано 15810 заявлений на получение земли в регионе. Десятая часть всех заявок — из других субъектов страны, лидирует Москва — 124 заявки. За гектарами обращаются жители Свердловской области, Приморского края, республики Крым и других регионов.