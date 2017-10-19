В Казани выберут лучшие культовые объекты

Православные и мусульманские организации Казани, вовремя представившие свои заявки, смогут принять участие в конкурсе.
Культовые объекты будут оцениваться по общественно-полезной деятельности, воспитательной работе среди прихожан, спортивно-оздоровительной работе, пропаганде его исторической значимости. Жюри конкурса оценит условия для совершения религиозных обрядов прихожанами, традиционность. Внимание также будет уделяться социальной помощи нуждающимся и малообеспеченным категориям населения, шефству над детдомами, социальными приютами и т. д.
Решение о победителях конкурса комиссия примет большинством голосов. Их наградят благодарственными письмами и ценными призами.