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11:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани выберут лучшие культовые объекты

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В Казани стартовал конкурс на лучшие культовые объекты города — для поддержания межконфессионального и межнационального взаимопонимания и согласия, сообщается на портале мэрии столицы РТ.

Православные и мусульманские организации Казани, вовремя представившие свои заявки, смогут принять участие в конкурсе.

Культовые объекты будут оцениваться по общественно-полезной деятельности, воспитательной работе среди прихожан, спортивно-оздоровительной работе, пропаганде его исторической значимости. Жюри конкурса оценит условия для совершения религиозных обрядов прихожанами, традиционность. Внимание также будет уделяться социальной помощи нуждающимся и малообеспеченным категориям населения, шефству над детдомами, социальными приютами и т. д.

Решение о победителях конкурса комиссия примет большинством голосов. Их наградят благодарственными письмами и ценными призами.

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