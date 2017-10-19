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06:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Хабаровск» разрешил болельщикам греться на трибунах

На домашние игры команды можно принести термос и плед.

«СКА-Хабаровск» разрешил болельщикам приносить на домашние игры команды плед и термос, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Администрация футбольного клуба приняла такое решение, чтобы гости могли более комфортно проводить время на матчах, уточнили в пресс-службе команды.

Максимальная емкость термоса, который можно пронести на стадион — 1 литр. Администрация также предлагает гостям брать с собой на оставшиеся 5 домашних матчей пледы.

«Наш клуб согласовал эту позицию комфортного посещения футбольных матчей в Хабаровске со всеми заинтересованными сторонами, получив поддержку со стороны правоохранительных органов Хабаровского края и краевой столицы», — говорится на официальном сайте СКА.

Сообщается также, что у входа на Восточную трибуну со стороны спуска с лестницы от улицы Серышева с 20 октября будет работать новый туалет.

Напомним, на домашнем поле «СКА-Хабаровск» сыграет в эту субботу, 21 октября. Армейцы будут принимать ФК «Уфа». Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», игра станет первым противостоянием клубов в Премьер-лиге, ранее хабаровчане ни разу не выигрывали команду из столицы Башкортостана.

Сейчас «СКА-Хабаровск» находится на предпоследнем, 15 месте в РФПЛ, имея в активе 11 очков, уфимцы занимают 7-е место (17 очков).

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