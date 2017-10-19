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07:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, в каких вузах Башкирии больше всего бюджетных мест

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Коммерция «перевесила» в гуманитарных вузах: итоги приема-2017 в Башкирии. В БГПУ больше всего бюджетных мест выделили для будущих учителей башкирского, а в БГУ легче всего оказалось поступить на «Теологию», сообщает РБК-Уфа. Издание проанализировало исследование Высшей школы России «Качество приема в российские вузы».

Источник: Башинформ

РБК-Уфа сопоставил данные по всем специальностям шести университетов, опубликованные в рамках исследования. Из них следует, что порог в две тысячи студентов, зачисленных на первый курс, преодолели Уфимский авиационный университет (2344 человека) и Башгосуниверситет (2135 человек). Немного не дотянул до двухтысячного порога Уфимский нефтяной университет, в студенты которого зачислены 1935 абитуриентов. Рекордсменом по числу студентов, принятых на бюджетное отделение, стал УГАТУ (1309), по количеству тех, кто зачислен на коммерческое отделение, — БГУ (1419). Интересно, что количественный перевес в пользу коммерческих студентов наблюдается всего в двух вузах, оба они имеют гуманитарный профиль: это БГУ (716 «бюджетных» против 1419 «коммерческих») и Башкирский педагогический университет (550 «бюджетных» против 566 «коммерческих».

Согласно сообщению, которое распространила пресс-служба ВШЭ, Башкирия, Пермский и Краснодарский край делят седьмую строчку по качеству приема. Средний балл зачисленных абитуриентов в Башкирии составил 69,4 балла (за один экзамен), в республиканские университеты зачислены 8,7 тыс. человек. В исследовании не участвовали результаты ведомственных вузов — Уфимского юридического института МВД РФ, академии искусств (подчиняется министерству культуры России), Башкирской академии госслужбы, подконтрольной правительству региона.

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