Стало известно, в каких вузах Башкирии больше всего бюджетных мест

РБК-Уфа сопоставил данные по всем специальностям шести университетов, опубликованные в рамках исследования. Из них следует, что порог в две тысячи студентов, зачисленных на первый курс, преодолели Уфимский авиационный университет (2344 человека) и Башгосуниверситет (2135 человек). Немного не дотянул до двухтысячного порога Уфимский нефтяной университет, в студенты которого зачислены 1935 абитуриентов. Рекордсменом по числу студентов, принятых на бюджетное отделение, стал УГАТУ (1309), по количеству тех, кто зачислен на коммерческое отделение, — БГУ (1419). Интересно, что количественный перевес в пользу коммерческих студентов наблюдается всего в двух вузах, оба они имеют гуманитарный профиль: это БГУ (716 «бюджетных» против 1419 «коммерческих») и Башкирский педагогический университет (550 «бюджетных» против 566 «коммерческих».
Согласно сообщению, которое распространила пресс-служба ВШЭ, Башкирия, Пермский и Краснодарский край делят седьмую строчку по качеству приема. Средний балл зачисленных абитуриентов в Башкирии составил 69,4 балла (за один экзамен), в республиканские университеты зачислены 8,7 тыс. человек. В исследовании не участвовали результаты ведомственных вузов — Уфимского юридического института МВД РФ, академии искусств (подчиняется министерству культуры России), Башкирской академии госслужбы, подконтрольной правительству региона.