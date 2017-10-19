Стало известно, в каких вузах Башкирии больше всего бюджетных мест

РБК-Уфа сопоставил данные по всем специальностям шести университетов, опубликованные в рамках исследования. Из них следует, что порог в две тысячи студентов, зачисленных на первый курс, преодолели Уфимский авиационный университет (2344 человека) и Башгосуниверситет (2135 человек). Немного не дотянул до двухтысячного порога Уфимский нефтяной университет, в студенты которого зачислены 1935 абитуриентов. Рекордсменом по числу студентов, принятых на бюджетное отделение, стал УГАТУ (1309), по количеству тех, кто зачислен на коммерческое отделение, — БГУ (1419). Интересно, что количественный перевес в пользу коммерческих студентов наблюдается всего в двух вузах, оба они имеют гуманитарный профиль: это БГУ (716 «бюджетных» против 1419 «коммерческих») и Башкирский педагогический университет (550 «бюджетных» против 566 «коммерческих».