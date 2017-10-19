Хулиганы «добивают» закрывшееся в Хабаровске кафе

Источник: Губерния онлайн

В центре Хабаровска неизвестные разбили окна помещения, где до начала сентября работала кафе-пекарня «ПирогЪ». Заведение располагалось в жилом доме № 66 на улице Пушкина. Местная жительница Тамара Петрова рассказала корреспонденту портала «Губерния», что атаке хулиганов окна подверглись в начале недели, но осколки до сих пор никто не убрал. Коммунальщики заявили, что за бывший «ПирогЪ» они не в ответе.

«В ночь на вторник я услышала шум на улице со стороны спуска к Центральному рынку, потом раздался звон разбитого стекла. Утром оказалось, что под моими окнами, прямо на тротуаре, лежит множество осколков, — рассказывает Тамара. — На следующий день картина не изменилась. Больше всего удивляет, что “управляйке” нет дела до помещения в доме, который они обслуживают, а ведь они получают за это деньги, причем немалые. Об острые осколки могут пораниться дети. Я уже видела, как любопытная детвора заглядывала в бывшее кафе через огромную дыру в стекле».

В управляющей компании «Жилищная инициатива» рассказали, что коммунальщики не должны убирать последствия выходки ночных хулиганов.