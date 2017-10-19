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07:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Хулиганы «добивают» закрывшееся в Хабаровске кафе

Осколки оконного стекла лежат на тротуаре со вторника.

Источник: Губерния онлайн

В центре Хабаровска неизвестные разбили окна помещения, где до начала сентября работала кафе-пекарня «ПирогЪ». Заведение располагалось в жилом доме № 66 на улице Пушкина. Местная жительница Тамара Петрова рассказала корреспонденту портала «Губерния», что атаке хулиганов окна подверглись в начале недели, но осколки до сих пор никто не убрал. Коммунальщики заявили, что за бывший «ПирогЪ» они не в ответе.

«В ночь на вторник я услышала шум на улице со стороны спуска к Центральному рынку, потом раздался звон разбитого стекла. Утром оказалось, что под моими окнами, прямо на тротуаре, лежит множество осколков, — рассказывает Тамара. — На следующий день картина не изменилась. Больше всего удивляет, что “управляйке” нет дела до помещения в доме, который они обслуживают, а ведь они получают за это деньги, причем немалые. Об острые осколки могут пораниться дети. Я уже видела, как любопытная детвора заглядывала в бывшее кафе через огромную дыру в стекле».

В управляющей компании «Жилищная инициатива» рассказали, что коммунальщики не должны убирать последствия выходки ночных хулиганов.

«Мы обслуживаем дом, в котором произошел инцидент, но не бывшее кафе — его выкупили, и теперь за него отвечает собственник. Когда мы узнали о проблеме, то позвонили ему и сообщили, что кто-то разбил стекло в его помещении. Он в свою очередь сообщил, что не знал о хулиганском поступке, поэтому и не принял никаких мер. Собственник пообещал, что сегодня же закажет новое стекло и уже завтра установит его вместо разбитого», — рассказала по телефону сотрудник управляющей компании.

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