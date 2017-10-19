Хулиганы «добивают» закрывшееся в Хабаровске кафе
Осколки оконного стекла лежат на тротуаре со вторника.
Осколки оконного стекла лежат на тротуаре со вторника.
В центре Хабаровска неизвестные разбили окна помещения, где до начала сентября работала
«В ночь на вторник я услышала шум на улице со стороны спуска к Центральному рынку, потом раздался звон разбитого стекла. Утром оказалось, что под моими окнами, прямо на тротуаре, лежит множество осколков, — рассказывает Тамара. — На следующий день картина не изменилась. Больше всего удивляет, что “управляйке” нет дела до помещения в доме, который они обслуживают, а ведь они получают за это деньги, причем немалые. Об острые осколки могут пораниться дети. Я уже видела, как любопытная детвора заглядывала в бывшее кафе через огромную дыру в стекле».
В управляющей компании «Жилищная инициатива» рассказали, что коммунальщики не должны убирать последствия выходки ночных хулиганов.
«Мы обслуживаем дом, в котором произошел инцидент, но не бывшее кафе — его выкупили, и теперь за него отвечает собственник. Когда мы узнали о проблеме, то позвонили ему и сообщили, что