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07:22 (мск), источник: "Российская газета"

До конца года в Приморье восстановят девять аварийных мостов

По данным регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, летом прошлого года от паводка пострадало 549 километров дорог и 32 мостовых сооружения. Летом нынешнего вода размыла еще 144 километра трасс.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Сейчас масштабные ремонтные работы завершают, строители близки к тому, чтобы привести дорожную сеть в порядок.

Ситуацию подробно обсуждали на совещании, посвященном программе развития дорожной отрасли и реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», которое прошло под руководством врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.

Как уточнил директор департамента Александр Швора, сегодня закончены работы на всех пострадавших от «Лайонрока» дорогах, за исключением двух наиболее сложных участков в Лазовском и Ольгинском районах. Все трассы, размытые летом текущего года, будут доведены до нормативного состояния в ближайшее время, пообещал чиновник.

— Всего осталось восстановить около 20 километров, чтобы они соответствовали нормативам. Проезды там уже есть, — пояснил он.

На этой неделе заасфальтируют новый мост в районе села Суворово Кавалеровского района — старый был разрушен «Лайонроком». По словам подрядчика, полностью работы будут завершены в ноябре. Кроме этого, сдать в эксплуатацию планируется еще восемь мостов — в Дальнегорском городском округе, Чугуевском, Тернейском и Кавалеровском районах.

На совещании также обсуждали строительство нового перехода через реку Литовка — старый мост обрушился в феврале 2016 года из-за нарушения правил эксплуатации. Сейчас берега связывает понтонная конструкция. Возведение моста задерживается из-за недобросовестного подрядчика, который не выполнил обязательства по проектированию.

— Мы вынуждены были расторгнуть с ним контракт. Обратились в суд. Новый подрядчик выполняет работу оперативно, плотно взаимодействует с департаментом. До конца октября планируем передать документацию на экспертизу, чтобы в этом году получить заключение и выставить проект на торги. Построить объект сможем примерно за восемь месяцев, — рассказал Швора.

Кроме того, продолжается строительство объектов инфраструктуры территорий опережающего развития и автомобильной трассы Владивосток — Находка — Порт Восточный. Дорожники трудятся на одном из ее самых сложных, идущих вдоль моря участков — с 18-го по 43-й километр. Ранее введенные отрезки трассы помогли заметно разгрузить улицы Артема. Сейчас строится дорога в обход Шкотова, Смолянинова, Романовки. Стоимость работ — 21 миллиард рублей, 88 процентов суммы — средства краевого бюджета, 12 — федеральное софинансирование.

На совещании также обсудили ремонт шаморовской трассы и строительство дороги в рамках проекта «Синяя сопка», которая позволила бы существенно сократить путь до Находки. Как отметил вице-губернатор Василий Усольцев, на данной территории есть большие площади земли для освоения, которые, в частности, подходят под малоэтажное строительство.

По мнению Андрея Тарасенко, некоторые проекты можно реализовать в форме государственно-частного партнерства. Так, интерес к строительству дорог в крае проявляет китайский бизнес, которому уже можно представить готовый набор предложений. Приморье находится в выгодной позиции для привлечения инвесторов и не должно упустить эту возможность.

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