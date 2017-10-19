После сильного тумана в НСО придут дожди со снегом
Туманное утро было проблемным для многих служб и самих граждан.
Туманное утро было проблемным для многих служб и самих граждан.
По причине сильного утреннего тумана и плохой видимости в аэропорт Толмачёво сегодня утром позже прибыли самолёты из Иркутска и из Якутска.
Как сообщили в
Вчерашнее штормовое предупреждение синоптиков о сильном тумане сегодня оправдалось: в Новосибирской и Кемеровской областях молочная пелена окутала всё вокруг. Видимость, по данным Новосибирского Гидрометеоцентра составила 100 метров, а местами — менее 50 метров. И этот фактор заставил водителей двигаться осторожно. По данным ГИБДД по Новосибирской области столкновений за сутки произошло 97,
О причинах сильного тумана рассказал
Однако, уже завтра утреннего тумана, скорее всего, не будет. По прогнозу синоптиков в наш регион с