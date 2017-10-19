После сильного тумана в НСО придут дожди со снегом

Источник: РИА "Новости"

По причине сильного утреннего тумана и плохой видимости в аэропорт Толмачёво сегодня утром позже прибыли самолёты из Иркутска и из Якутска.

Как сообщили в пресс-центре Аэропорта Толмачёво, задержка рейсов 3276 из Иркутска и 3252 из Якутска была менее часа, но лайнерам пришлось уйти на запасной аэродром.

Вчерашнее штормовое предупреждение синоптиков о сильном тумане сегодня оправдалось: в Новосибирской и Кемеровской областях молочная пелена окутала всё вокруг. Видимость, по данным Новосибирского Гидрометеоцентра составила 100 метров, а местами — менее 50 метров. И этот фактор заставил водителей двигаться осторожно. По данным ГИБДД по Новосибирской области столкновений за сутки произошло 97, дорожно-транспортных происшествий 4, погибших нет. Вчера, например, в регионе столкновений было зарегистрировано 127, ДТП 19, в которых погибло два человека.

О причинах сильного тумана рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометеоцентра Ренад Ягудин: «Над Новосибирской и Кемеровской территориями стоит огромная, вплоть до стратосферы, область высокого давления, которая медленно разрушается. Стояли погожие дни и днём приземный воздух прогревался. Но это мешает циркуляции, проще говоря, воздухообмену с верхними слоями атмосферы. К тому же ночью столбик термометров сейчас опускается до нуля и ниже, идёт резкое выхолаживание. Это провоцирует конденсацию водяного пара, который люди воспринимают, как туман».