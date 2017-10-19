Завтра на дорогах Омска будет скользко

Автомобилистам, которые пока не поменяли летнюю резину на зимнюю, ещё не поздно сделать это сегодня. На ближайшие дни Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы обещает гололедицу.

Завтра, 20 октября, температура воздуха опустится до 0…+5° ночью и +4…+9° днём. Порывы ветра местами достигнут 15−20 м/с. Ожидаются слабые гололёдные явления, осадки. Какие именно осадки, синоптики не уточняют. По предварительным прогнозам, это мог быть мокрый снег.

В субботу, 21 октября, похолодает ещё заметнее: −2…+3° ночью, +2…+7° днём. В некоторых районах поднимется порывистый ветер 13−18 м/с. Местами сохранятся осадки и гололедица.