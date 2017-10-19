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07:17 (мск), источник: СуперОмск

В Омске скончался известный рок-музыкант «Джимми»

Как стало известно «СуперОмску», в минувшие дни на 44-м году жизни скончался известный омский рокер Александр Кучук, выступавший под псевдонимом James Alexander Darkforce, а в кругах омских поклонников рока известный как «Джимми».

«15 октября, после тяжелой болезни (пневмония) умер Великий Омский Рок музыкант James Darkforse», — написал на своей странице музыкант группы «Исайя» Олег Аристархов.

James Alexander Darkforce начал выступать в 1996 году, сделав ставку на одиночные выступления с синтезатором. В 1998−99 годах занимался проектом INFERNAL DANCES, давшим всего два концерта, но сумевшим записать два альбома. В 2000 году вернулся к сольным выступлениям, относительно регулярно проходившим до 2006 года, когда музыкант начал эксперименты с компьютерной музыкой, которая его средствами на тот момент вживую исполнена быть не могла.

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