В Омске скончался известный рок-музыкант «Джимми»

James Alexander Darkforce начал выступать в 1996 году, сделав ставку на одиночные выступления с синтезатором. В 1998−99 годах занимался проектом INFERNAL DANCES, давшим всего два концерта, но сумевшим записать два альбома. В 2000 году вернулся к сольным выступлениям, относительно регулярно проходившим до 2006 года, когда музыкант начал эксперименты с компьютерной музыкой, которая его средствами на тот момент вживую исполнена быть не могла.