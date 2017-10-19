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07:24 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Культурное наследие распродают в Хабаровске

Усадьбу Богданова нужно всерьёз восстанавливать, а дом на Ким Ю Чена — в хорошем состоянии.

Источник: Хабаровский край сегодня

Администрация Хабаровска выставила на торги сразу два лота со столетней историей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Департамент муниципальной собственности ищет новых владельцев для загородной усадьбы купца Богданова на ул. Санаторной, 17А.

Особняк постройки начала XX века включен в единый государственный реестр объектов наследия. Памятник истории и культуры выставляется на торги не впервые, поскольку ранее так и не заинтересовал потенциальных покупателей. Причём в этот раз дом, в котором жил купец, продаётся всего за 1 рубль 18 копеек, так как находится в неудовлетворительном состоянии. Правда, в лот входят также земельный участок и прочее имущество, расположенное на нём, и его начальная цена составляет 9 253 026 рублей.

Также не в первый раз на продажу выставлено здание Пивоваренного завода Люббена, постройки конца XIX века. До недавнего времени в нём размещался суд Центрального района. Уже несколько лет дом на ул. Тургенева, 88 пустует. Администрация города готова передать его в руки нового собственника за 21 114 027 рублей.

Чуть дороже запросил Фонд имущества Хабаровского края за особняк на ул. Ким-Ю-Чена, 9. В начале XX века он принадлежал действительному статскому советнику Александру Волоцкому. Сейчас в нём базируется Хабаровское городское общество охотников и рыболовов. Особняк дореволюционной постройки выставлен на торги за 21 млн 688 тыс рублей, аукцион продлится до 8 декабря.

Предприниматель Валерий Хидиров, восстановивший в Хабаровске усадьбу-памятник архитектуры на ул. Калинина, 72 и дом на ул. Дзержинского, 60, считает, что такие объекты — большая редкость на рынке и грамотное вложение средств. — Здания, выставленные на продажу, очень интересные, с богатой историей. Если усадьбу Богданова нужно всерьёз восстанавливать, то дом на Ким-Ю-Чена в очень хорошем состоянии — геометрия сохранена, нужна только покраска, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Валерий Хидиров. — Конечно, сейчас быстрее и дешевле построить новый дом из современных материалов с нуля, но я за сохранение исторического облика города. Все памятники архитектуры продаются на особых условиях. Новые владельцы должны отреставрировать здания за свой счёт.

Как уже сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», восстановления своего первоначального облика уже много лет ждёт мукомольный завод купца Тифонтая на ул. Советской.

Это самый яркий пример плохого содержания памятника архитектуры. Собственнику многократно выдавались предписания и назначались штрафы. Имеется даже вступившее в законную силу решение арбитражного суда об обязании владельца провести реставрационные работы. Однако начинать их собственник, уже допустивший разрушение памятника, не спешит.

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