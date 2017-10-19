Была ли в Кузбассе вечная мерзлота?

По легенде, в 1969 г. в селе Ржавчик Тисульского района экскаваторщик при добыче угля нашёл саркофаг с девушкой необычайной красоты. Сохранилась «принцесса», потому что была в вечной мерзлоте. Такое возможно? Была ли в наших краях в то время вечная мерзлота?
На вопрос ответил мерзлотовед, научный сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии МГУ Алексей Маслаков:
— Согласно данным Геокриологической карты СССР 1991 г., на территории Тисульского района существует вечная мерзлота в виде редкоостровного распространения (многолетнемёрзлые породы занимают до 20% от общей территории). Верхняя граница мерзлоты в этом районе может располагаться на глубинах от 1,5 до 5 метров в зависимости от типа пород (песок, торф, глина, галька