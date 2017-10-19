Была ли в Кузбассе вечная мерзлота?

По легенде, в 1969 г. в селе Ржавчик Тисульского района экскаваторщик при добыче угля нашёл саркофаг с девушкой необычайной красоты. Сохранилась «принцесса», потому что была в вечной мерзлоте. Такое возможно? Была ли в наших краях в то время вечная мерзлота?

Алексей Маслаков