Британец защитил докторскую по групповому сексу

По мнению молодого ученого, слишком мало научных работ посвящено этому виду человеческих взаимоотношений, поэтому он решил сам заниматься исследованиями в данной области. Об этом сообщает New York Post.

Как пишет издание, идея получить необычную ученую степень возникла у Скоутса после личного опыта секса втроем. Он решил изучить эту тему, однако обнаружил, что она не была достаточно исследована. Особенно мало внимание специалисты уделяли половому акту между двумя мужчинами и одной женщиной.