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07:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Британец защитил докторскую по групповому сексу

Британец Райан Скоутс (Ryan Scoats), работающий в Бирмингемском университете, получил степень доктора философии, защитив диссертацию по групповому сексу.

По мнению молодого ученого, слишком мало научных работ посвящено этому виду человеческих взаимоотношений, поэтому он решил сам заниматься исследованиями в данной области. Об этом сообщает New York Post.

Как пишет издание, идея получить необычную ученую степень возникла у Скоутса после личного опыта секса втроем. Он решил изучить эту тему, однако обнаружил, что она не была достаточно исследована. Особенно мало внимание специалисты уделяли половому акту между двумя мужчинами и одной женщиной.

Британец сообщил научному руководителю в университете о выбранной им теме своей будущей диссертации. В течение нескольких месяцев он изучал особенности сексуальных контактов среди молодых людей. В частности, он выяснил, что мужчины во время группового секса стараются физически не взаимодействовать друг с другом. По мнению ученого, это связано со стигматизацией гомосексуальных контактов.

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