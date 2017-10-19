Внеплановый визит лайнера Costa Neoromantica доставит во Владивосток 800 гостей из Европы

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 октября, PrimaMedia.

Жители и гости Владивостока смогут еще раз в этом сезоне увидеть у причала Морского вокзала лайнер Costa NeoRomantica. Руководство круизного оператора приняло решение о дополнительном заходе судна в порт Владивостока. Лайнер причалит к приморскому берегу во вторник, 24 октября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как рассказали во Владивостокском морском терминале, на борту судна находится около 800 туристов из Германии, Италии и Испании.

«Лайнер прибудет в порт в 8.00. Торжественная встреча состоится часом позже. Традиционно на верхней площадке морского терминала выступят творческие коллективы Дальрыбвтуза, а на нижней площадке развернется ярмарка приморских товаров и будет установлена стойка Туристско-информационного центра», — рассказали специалисты.

В Приморье туристы будут находиться в течение двух дней. Местная туркомпания организует для них экскурсионную программу по Владивостоку с посещением самых интересных и узнаваемых мест города.

Судно покинет регион 25 октября в 16.00 и отправится в японский порт Аомори.

Отметим, в этом году круизный лайнер «Costa NeoRomantica» впервые побывал в Приморье. Судно пришвартовалось к Морскому вокзалу в мае и затем еще дважды возвращалось во Владивосток — в июне и августе. Заключительный, четвертый, заход морского гиганта в порт в сентябре не состоялся из-за погодных условий.

Напомним, в рамках круизного сезона-2017 с мая по сентябрь Приморье приняло международные круизные лайнеры рекордные 13 раз.