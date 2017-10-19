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07:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Внеплановый визит лайнера Costa Neoromantica доставит во Владивосток 800 гостей из Европы

На борту круизного судна находятся туристы из Германии, Италии и Испании.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 октября, PrimaMedia.

Жители и гости Владивостока смогут еще раз в этом сезоне увидеть у причала Морского вокзала лайнер Costa NeoRomantica. Руководство круизного оператора приняло решение о дополнительном заходе судна в порт Владивостока. Лайнер причалит к приморскому берегу во вторник, 24 октября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как рассказали во Владивостокском морском терминале, на борту судна находится около 800 туристов из Германии, Италии и Испании.

«Лайнер прибудет в порт в 8.00. Торжественная встреча состоится часом позже. Традиционно на верхней площадке морского терминала выступят творческие коллективы Дальрыбвтуза, а на нижней площадке развернется ярмарка приморских товаров и будет установлена стойка Туристско-информационного центра», — рассказали специалисты.

В Приморье туристы будут находиться в течение двух дней. Местная туркомпания организует для них экскурсионную программу по Владивостоку с посещением самых интересных и узнаваемых мест города.

Судно покинет регион 25 октября в 16.00 и отправится в японский порт Аомори.

Отметим, в этом году круизный лайнер «Costa NeoRomantica» впервые побывал в Приморье. Судно пришвартовалось к Морскому вокзалу в мае и затем еще дважды возвращалось во Владивосток — в июне и августе. Заключительный, четвертый, заход морского гиганта в порт в сентябре не состоялся из-за погодных условий.

Напомним, в рамках круизного сезона-2017 с мая по сентябрь Приморье приняло международные круизные лайнеры рекордные 13 раз.

«На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три миллиона туристов, мы делаем все, чтобы “перетянуть” часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня», — отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

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