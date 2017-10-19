Похолодание и снегопад надвигаются на Южный Урал

Так, уже завтра, 20 октября, температура воздуха днем опустится до +4−9°С. При этом будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а утром на отдельных участках возможна гололедица. Скорость ветра составит от шести до одиннадцати метров в секунду с отдельными порывами до двадцати.