Похолодание и снегопад надвигаются на Южный Урал
В Челябинской области существенно похолодает в ближайшие дни.
В Челябинской области существенно похолодает в ближайшие дни.
Такой прогноз обнародовал региональный Гидрометцентр, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, уже завтра, 20 октября, температура воздуха днем опустится до +4−9°С. При этом будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а утром на отдельных участках возможна гололедица. Скорость ветра составит от шести до одиннадцати метров в секунду с отдельными порывами до двадцати.
При этом снегопад на Южном Урале ожидается в субботу, 21 октября. Продолжится и похолодание — от 0 °C до +5°С в дневные часы.