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07:36 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Похолодание и снегопад надвигаются на Южный Урал

В Челябинской области существенно похолодает в ближайшие дни.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 72% 768 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Такой прогноз обнародовал региональный Гидрометцентр, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, уже завтра, 20 октября, температура воздуха днем опустится до +4−9°С. При этом будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а утром на отдельных участках возможна гололедица. Скорость ветра составит от шести до одиннадцати метров в секунду с отдельными порывами до двадцати.

При этом снегопад на Южном Урале ожидается в субботу, 21 октября. Продолжится и похолодание — от 0 °C до +5°С в дневные часы.

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