В Башкирии из-за антисанитарии закрыты 5 фельдшерских пунктов
УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Белокатайском районе
УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Белокатайском районе
Грубые нарушения
Нарушения выявлены проверкой Роспотребнадзора. В результате вынесено пять постановлений об административном приостановлении деятельности угрожающих жизни и здоровью граждан объектов.
Заведующим всех пяти объектов ГБУЗ РБ «Белокатайская центральная районная больница» вручены постановления о возбуждении исполнительных производств и предупреждения о возможном привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решений суда. В присутствии понятых входные двери помещений опечатаны, составлены акты совершения исполнительных действий.
В течение установленного судом срока приостановления деятельности судебным приставом будет проверяться факт надлежащего исполнения судебного решения.