В Башкирии из-за антисанитарии закрыты 5 фельдшерских пунктов

Грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные сразу в пяти объектах государственного бюджетного учреждения здравоохранения РБ «Белокатайская центральная районная больница», послужили причиной административного приостановления деятельности сроком на 10 суток, сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

Нарушения выявлены проверкой Роспотребнадзора. В результате вынесено пять постановлений об административном приостановлении деятельности угрожающих жизни и здоровью граждан объектов.

Заведующим всех пяти объектов ГБУЗ РБ «Белокатайская центральная районная больница» вручены постановления о возбуждении исполнительных производств и предупреждения о возможном привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решений суда. В присутствии понятых входные двери помещений опечатаны, составлены акты совершения исполнительных действий.