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07:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Минусовые температуры ударят по Приморью в ближайшие дни

Суббота в Приморье будет пасмурной и теплой, воскресенье — солнечным и прохладным, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе «Примгидромета».

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Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 19 октября, в отдельных районах края ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный умеренный. Температура воздуха колеблется от 1 до 15 градусов тепла.

Во Владивостоке сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха до плюс 12.

«Ночью и утром в пятницу в краевом центре ожидается дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный до сильного. Температура ночью составит до 10 градусов тепла, днем плюс 13», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В выходные синоптические условия в крае будут различными. В субботу погоду определят фронтальные разделы циклона, который переместятся с Китая на Хабаровский край. Местами пройдут осадки преимущественно в виде дождя. В отдельных районах усилится южный ветер. Фон ночных температур воздуха ожидается в пределах 6−13 градусов тепла, местами на востоке около нуля. Субботний день будет достаточно тёплым, максимальные температуры воздуха достигнут 18 градусов.

В воскресенье синоптическая ситуация изменится. Осадки прекратятся практически на всей территории края. Похолодает. Ночью температура опустится уже до минут 9 градусов, хотя в некоторых районах останется плюсовая. Днем ожидается 6−11 градусов тепла, на севере местами около нуля.

В субботу во Владивостоке не исключен небольшой дождь. Ветер ночью южный, днем северный умеренный до сильного. Ночью минимальные температуры составят плюс 10 градусов, днём воздух прогреется до 13−16 градусов тепла.

В воскресенье ожидается погода без осадков, будет ветрено и прохладно. Температурный фон понизится: ночью нуля, днём плюс 8.

Напомним, ранее «Deita.ru» писало, что внимание синоптиков приковано к тайфуну «Лан», который в начале следующей недели подойдёт к южным островам Японского архипелага и обрушит на них всю свою мощь. Затем он сменит направление и продолжит движение вдоль западного побережья островов.

Что касается Приморья, то тут синоптики спокойны — непосредственного влияния на погоду в крае тайфун не окажет, просто повлияет на ветровой режим — усилится северо-восточный ветер.

Екатерина Лапкина.

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