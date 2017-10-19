Дорожные полицейские пройдут инструктаж, чтобы объяснять водителям причину остановки
Полицейские пройдут специальный инструктаж, чтобы объяснять водителям причины проверки на дороге корректно и ясно. Об этом рассказал в эфире
Полицейские пройдут специальный инструктаж, чтобы объяснять водителям причины проверки на дороге корректно и ясно. Об этом рассказал в эфире
«Они должны заучить наизусть все действия и слова. Всех обучат по единой модели. Скоро вы увидите на улицах полицейских, которые действуют по единому алгоритму», — сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.
А водителей, нарушающих правила дорожного движения, надо штрафовать — если мы хотим порядка на дорогах, отметил министр.
«Если закон применяется выборочно или несвоевременно, мы сами формируем систему, безответственных водителей. Все начинающие водители одинаковы. Они — как наши дети. Если мы их не воспитываем и не наказываем вовремя, дети вырастают плохими», — сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.
«Граждане имеют право жаловаться на действия полицейских. Я не советую водителям применять в отношении полицейских насилие или агрессию. Даже если он стал жертвой злоупотреблений. В 21 веке рекомендую зафиксировать действия полицейского на камеру в качестве доказательства», — отметил министр внутренних дел Александр Жиздан.
По словам главы МВД, последние опросы показали рост доверия граждан к полиции с 21% до 46-ти.