Дорожные полицейские пройдут инструктаж, чтобы объяснять водителям причину остановки

«Они должны заучить наизусть все действия и слова. Всех обучат по единой модели. Скоро вы увидите на улицах полицейских, которые действуют по единому алгоритму», — сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.



А водителей, нарушающих правила дорожного движения, надо штрафовать — если мы хотим порядка на дорогах, отметил министр.



«Если закон применяется выборочно или несвоевременно, мы сами формируем систему, безответственных водителей. Все начинающие водители одинаковы. Они — как наши дети. Если мы их не воспитываем и не наказываем вовремя, дети вырастают плохими», — сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.

