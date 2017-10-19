На сайте Мунцентра общественного здоровья опубликовали образец меню для детских заведений
На сайте Муниципального центра общественного здоровья опубликовали образец меню для детских учебных заведений на период
На сайте Муниципального центра общественного здоровья опубликовали образец меню для детских учебных заведений на период
Меню предусматривает ежедневное потребление фруктов и овощей, включение в детский рацион хлеба из цельнозерновой муки, сокращение соли, жиров и макаронных изделий.
Муниципальный центра общественного здоровья обещает в ближайшее время опубликовать образец детского меню на период