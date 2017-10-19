На сайте Мунцентра общественного здоровья опубликовали образец меню для детских заведений

Меню предусматривает ежедневное потребление фруктов и овощей, включение в детский рацион хлеба из цельнозерновой муки, сокращение соли, жиров и макаронных изделий.

Одна из задач меню — стать ориентиром для родителей, которые следят за питанием своих детей и не опасаются требовать отчета у администрации в дошкольных и учебных заведениях.