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08:10 (мск), источник: Publika.md

На сайте Мунцентра общественного здоровья опубликовали образец меню для детских заведений

На сайте Муниципального центра общественного здоровья опубликовали образец меню для детских учебных заведений на период лето-осень. Подготовила его специальная рабочая группа.

Источник: Reuters

Меню предусматривает ежедневное потребление фруктов и овощей, включение в детский рацион хлеба из цельнозерновой муки, сокращение соли, жиров и макаронных изделий.

Одна из задач меню — стать ориентиром для родителей, которые следят за питанием своих детей и не опасаются требовать отчета у администрации в дошкольных и учебных заведениях.


Муниципальный центра общественного здоровья обещает в ближайшее время опубликовать образец детского меню на период зима-весна.

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