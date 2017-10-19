Уральцы через бинокли увидят Уран и астероид Ирида
Ученые УрФУ дали прогноз ближайших космических уникальных явлений.
Ученые УрФУ дали прогноз ближайших космических уникальных явлений.
Екатеринбуржцы в четверг, 19 октября, смогут через бинокль или телескоп наблюдать в небе планету Уран, которая приблизится на максимальное расстояние к Земле. А в конце октября — астероид Ирида, передает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на специалистов учебной обсерватории УрФУ.
По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, в конце октября жителей Екатеринбурга ждет другое уникальное явление — приближение к Земле астериода Ирида.
«Каждые 11 лет случается «Великое противостояние», когда астероид Ирида, благодаря своей вытянутой орбите, приближается к Земле на минимальное расстояние. 30 октября расстояние составит чуть более 127 миллионов километров, что примерно в 2 раза больше, чем расстояние до Марса в период «Великих противостояний», — приводит слова ученого портал Е1.
Обнаружить в ночном небе над Екатеринбургом астероид Ирида можно будет через бинокль 30 октября с 11 часов вечера. А сегодня в это же время при минимальной облачности можно посмотреть на Уран.