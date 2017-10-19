Уральцы через бинокли увидят Уран и астероид Ирида

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Екатеринбуржцы в четверг, 19 октября, смогут через бинокль или телескоп наблюдать в небе планету Уран, которая приблизится на максимальное расстояние к Земле. А в конце октября — астероид Ирида, передает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на специалистов учебной обсерватории УрФУ.

По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, в конце октября жителей Екатеринбурга ждет другое уникальное явление — приближение к Земле астериода Ирида.

«Каждые 11 лет случается «Великое противостояние», когда астероид Ирида, благодаря своей вытянутой орбите, приближается к Земле на минимальное расстояние. 30 октября расстояние составит чуть более 127 миллионов километров, что примерно в 2 раза больше, чем расстояние до Марса в период «Великих противостояний», — приводит слова ученого портал Е1.