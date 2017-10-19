В Башкирии двое призывников выбрали альтернативную службу на почте

Как сообщили в УФПС РБ, молодые люди начали служить почтальонами на Уфимском почтамте с 1 октября и проработают там до 31 декабря. Кроме того, сейчас в почтовых отделениях Стерлитамака и Нефтекамска уже работают двое альтернативно-служащих.

«Всего в Почте России проходят альтернативную службу около 400 человек. В ходе нынешней призывной компании федеральный оператор сможет принять до 130 человек на специальности операторов связи, почтальонов, операторов сортировочных центров и водителей. Альтернативно-служащему выплачивается зарплата по занимаемой должности, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи сессии в учебном заведении, оплачиваемые больничные, организуется необходимое профессиональное обучение», — рассказали.в башкирском отделении Почты России.