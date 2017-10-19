В Башкирии двое призывников выбрали альтернативную службу на почте
УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии еще двое призывников выбрали альтернативную службу на почте.
УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии еще двое призывников выбрали альтернативную службу на почте.
Как сообщили в УФПС РБ, молодые люди начали служить почтальонами на Уфимском почтамте с 1 октября и проработают там до 31 декабря. Кроме того, сейчас в почтовых отделениях Стерлитамака и Нефтекамска уже работают двое
«Всего в Почте России проходят альтернативную службу около 400 человек. В ходе нынешней призывной компании федеральный оператор сможет принять до 130 человек на специальности операторов связи, почтальонов, операторов сортировочных центров и водителей.
Как правило, молодые люди проходят АГС по месту жительства. Ее срок — 21 месяц (включая два отпуска) против 12 месяцев военной службы.