Школу в коммуне Згэрдешты Теленештского района не закроют
Школу в коммуне Згэрдешты Теленештского района не закроют. Здесь учатся всего 58 детей, однако есть все условия для качественного обучения.
Школу в коммуне Згэрдешты Теленештского района не закроют. Здесь учатся всего 58 детей, однако есть все условия для качественного обучения.
«Мне здесь очень комфортно. Школа находится в селе, не надо никуда ездить»
«У нас большая и очень красивая школа. К сожалению, мало учеников. Конечно, хочется познакомиться с новыми друзьями, но так, чтобы не бросать старых».
«Тут очень хорошо. Мне нравится здесь учиться. Привыкать к новой школе всегда очень трудно».
Преподаватели не скрывают: они довольны, что оптимизации не будет.
«Это хорошо и для учителей и для родителей. От этого выиграют все», — сказала учительница Лилия Клайхет.
«Найти работу
«Уже думала ехать к дочери в Германию. Там зарплата позволяет обеспечить старость», — рассказала учительница Виорика Катели.
В администрации коммуны и родители также одобряют решение отказаться от закрытия школы.
«Не хочется, чтобы школу закрыли, пусть все остается как есть. Чтобы у наших детей было будущее и возможность учиться. Тогда и нам будет спокойнее, не будем волноваться, как доехали».
«Предложение господина Плахотнюка своевременно. Если в селе закрыть школу, то село начнет постепенно исчезать», — отметил мэр коммуны Згэрдешты Штефан Рошка.
Глава Демократической партии предложил ввести мораторий на закрытие школ и детально проанализировать каждое решение об оптимизации учебных заведений.
Демократы не раз отмечали нарушения в процессе реформирования образовательной системы. Они подготовили целый ряд альтернативных мер, которые позволят уберечь учителей и учеников от губительных последствий скоропалительных решений.