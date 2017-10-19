Школу в коммуне Згэрдешты Теленештского района не закроют



«Мне здесь очень комфортно. Школа находится в селе, не надо никуда ездить»



«У нас большая и очень красивая школа. К сожалению, мало учеников. Конечно, хочется познакомиться с новыми друзьями, но так, чтобы не бросать старых».



«Тут очень хорошо. Мне нравится здесь учиться. Привыкать к новой школе всегда очень трудно».



Преподаватели не скрывают: они довольны, что оптимизации не будет.



«Это хорошо и для учителей и для родителей. От этого выиграют все», — сказала учительница Лилия Клайхет.



«Найти работу где-нибудь еще очень трудно. Пришлось бы нам сидеть дома и купить корову».



«Уже думала ехать к дочери в Германию. Там зарплата позволяет обеспечить старость», — рассказала учительница Виорика Катели.



В администрации коммуны и родители также одобряют решение отказаться от закрытия школы.



«Не хочется, чтобы школу закрыли, пусть все остается как есть. Чтобы у наших детей было будущее и возможность учиться. Тогда и нам будет спокойнее, не будем волноваться, как доехали».



«Предложение господина Плахотнюка своевременно. Если в селе закрыть школу, то село начнет постепенно исчезать», — отметил мэр коммуны Згэрдешты Штефан Рошка.



Глава Демократической партии предложил ввести мораторий на закрытие школ и детально проанализировать каждое решение об оптимизации учебных заведений.



Демократы не раз отмечали нарушения в процессе реформирования образовательной системы. Они подготовили целый ряд альтернативных мер, которые позволят уберечь учителей и учеников от губительных последствий скоропалительных решений.