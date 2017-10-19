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08:11 (мск), источник: Publika.md

Школу в коммуне Згэрдешты Теленештского района не закроют

Школу в коммуне Згэрдешты Теленештского района не закроют. Здесь учатся всего 58 детей, однако есть все условия для качественного обучения.

Источник: Publika.md


«Мне здесь очень комфортно. Школа находится в селе, не надо никуда ездить»

«У нас большая и очень красивая школа. К сожалению, мало учеников. Конечно, хочется познакомиться с новыми друзьями, но так, чтобы не бросать старых».

«Тут очень хорошо. Мне нравится здесь учиться. Привыкать к новой школе всегда очень трудно».

Преподаватели не скрывают: они довольны, что оптимизации не будет.

«Это хорошо и для учителей и для родителей. От этого выиграют все», — сказала учительница Лилия Клайхет.

«Найти работу где-нибудь еще очень трудно. Пришлось бы нам сидеть дома и купить корову».

«Уже думала ехать к дочери в Германию. Там зарплата позволяет обеспечить старость», — рассказала учительница Виорика Катели.

В администрации коммуны и родители также одобряют решение отказаться от закрытия школы.

«Не хочется, чтобы школу закрыли, пусть все остается как есть. Чтобы у наших детей было будущее и возможность учиться. Тогда и нам будет спокойнее, не будем волноваться, как доехали».

«Предложение господина Плахотнюка своевременно. Если в селе закрыть школу, то село начнет постепенно исчезать», — отметил мэр коммуны Згэрдешты Штефан Рошка.

Глава Демократической партии предложил ввести мораторий на закрытие школ и детально проанализировать каждое решение об оптимизации учебных заведений.

Демократы не раз отмечали нарушения в процессе реформирования образовательной системы. Они подготовили целый ряд альтернативных мер, которые позволят уберечь учителей и учеников от губительных последствий скоропалительных решений.

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