Назван способ сберечь здоровье до старости

Участниками исследования стали почти тысяча британцев, родившихся в марте 1946 года. Ученые отслеживали их пищевые привычки на протяжении взрослой жизни, а в пожилом возрасте — состояние их физического здоровья. Всю свою жизнь они придерживались подобной, подозрительно современной, диеты и дожили до наших дней, умудрившись сохранить относительно крепкое здоровье.