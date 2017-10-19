Назван способ сберечь здоровье до старости

Участниками исследования стали почти тысяча британцев, родившихся в марте 1946 года. Ученые отслеживали их пищевые привычки на протяжении взрослой жизни, а в пожилом возрасте — состояние их физического здоровья. Всю свою жизнь они придерживались подобной, подозрительно современной, диеты и дожили до наших дней, умудрившись сохранить относительно крепкое здоровье.
Ведущий автор исследования Сиан Робинсон отметил, что положительное влияние на физическую работоспособность в более зрелом возрасте оказывает правильное питание. Речь идет о необработанных продуктах, большом содержании в рационе овощей и фруктов, а также цельных зерен.