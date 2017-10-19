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18:57 (мск), источник: РИА Новости

Назван способ сберечь здоровье до старости

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Группа ученых из Великобритании назвала эффективный способ встретить старость в здоровой физической форме. Исследование опубликовано в The Journals of Gerontology: Series A, краткое изложение доступно на портале EurekAlert!.

Источник: РИА "Новости"

Участниками исследования стали почти тысяча британцев, родившихся в марте 1946 года. Ученые отслеживали их пищевые привычки на протяжении взрослой жизни, а в пожилом возрасте — состояние их физического здоровья. Всю свою жизнь они придерживались подобной, подозрительно современной, диеты и дожили до наших дней, умудрившись сохранить относительно крепкое здоровье.

Ведущий автор исследования Сиан Робинсон отметил, что положительное влияние на физическую работоспособность в более зрелом возрасте оказывает правильное питание. Речь идет о необработанных продуктах, большом содержании в рационе овощей и фруктов, а также цельных зерен.

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