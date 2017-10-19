Росгвардия Уральского округа опровергает отравление 40 солдат-срочников

В Росгвардии опровергают информацию о массовом отравлении военнослужащих одной из частей Уральского округа ВНГ РФ, выступив с официальным заявлением, передает в четверг, 19 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

«Информация не соответствует действительности. Вчера в течение дня четверо военнослужащих обратились в медицинский пункт воинской части с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе Росгвардии.

Сейчас по данным военных, состояние солдат удовлетворительное, но диагноз «отравление» не был подтвержден. Пока они находятся под медицинским наблюдением.