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08:42 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Росгвардия Уральского округа опровергает отравление 40 солдат-срочников

Военные говорят о четверых военнослужащих, обратившихся за медпомощью.

В Росгвардии опровергают информацию о массовом отравлении военнослужащих одной из частей Уральского округа ВНГ РФ, выступив с официальным заявлением, передает в четверг, 19 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

«Информация не соответствует действительности. Вчера в течение дня четверо военнослужащих обратились в медицинский пункт воинской части с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе Росгвардии.

Сейчас по данным военных, состояние солдат удовлетворительное, но диагноз «отравление» не был подтвержден. Пока они находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, что ранее по информации издания «Коммерсант — Урал», на территории расформированной части Росгвардии № 5425, расположенной в Ленинском районе Екатеринбурга с понедельника около 40 солдат-срочников обратились с симптомами отравления за медицинской помощью.

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