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08:39 (мск), источник: Вести - Пермь

Попавшему в ДТП Газманову помогли поклонники

Главный есаул российской эстрады на дороге в Прикамье пробил сразу два колеса. На выручку пришли преданные фанаты.

Источник: Вести - Пермь

В Перми прошел концерт Олега Газманова. О его приезде в Пермский край многие узнали чуть ли не за сутки до события благодаря социальным сетям. Народный артист России сделал пост об одной яме в Прикамье и двух пробитых колесах — и сразу поднялся на вершину топ-листа информационных агентств.

Яма на мосту через реку Яйва затормозили турне Олега Газманова по Пермскому краю. О ночном ДТП и сразу двух пробитых колесах главный есаул российской эстрады рассказал в своем Инстаграм, предупредив подписчиков об опасном участке. Позже в эксклюзивном интервью нашему телеканалу артист признался, что публикация в интернете в тот момент помогла — поклонники привезли вторую запаску.

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Злосчастные ямы в Усольском районе заделали махом — уже утром, по свидетельствам автомобилистов, путь был безопасен. Среди автолюбителей тут же разошлась добрая шутка о пользе визита Газманова, ведь на этом мосту многие пробили покрышки и потеряли колпаки.

Артист признался, что за годы гастролей вместе с командой попадал в различные дорожные «передряги» и научился выходить из них с наименьшими потерями.

Лайфхак от народного артиста России Олега Газманова. Оказывается, в экстренных ситуациях, чтобы спастись, иногда пригодятся обычные китайские палочки.

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В прошлом году, возвращаясь из Тулы в Москву, автомобиль Газманова проколол сразу 4 колеса. Тогда на помощь пришло инженерное прошлое артиста.

Олег Газманов, народный артист России: «Палочки были вот эти японские, мы их заточили, обрезали — послушайте автомобилисты. Я говорю: давай искать гудрон, мы лазили по асфальту ночью, искали гудрон».

Тогда, как впрочем, и в этот раз все закончилось хорошо. Теперь о своих дорожных приключениях Олег Газманов рассказывает на концертах. В его репертуаре много песен про дороги, есть даже специальный шуточный гимн.

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Олег Газманов, народный артист России: «Когда в России не было дорог, к нам супостат никак не мог пробиться, нас ни француз, ни немец взять не смог, когда здесь не было дорог».

Вообще, судя по Инстаграму артиста, этот визит в Пермь его вдохновил и на новое творчество.

Олег Газманов, народный артист России: «Я на краешке сижу, и на город Пермь гляжу…».

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