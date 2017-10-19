Попавшему в ДТП Газманову помогли поклонники

Источник: Вести - Пермь

В Перми прошел концерт Олега Газманова. О его приезде в Пермский край многие узнали чуть ли не за сутки до события благодаря социальным сетям. Народный артист России сделал пост об одной яме в Прикамье и двух пробитых колесах — и сразу поднялся на вершину топ-листа информационных агентств.

Яма на мосту через реку Яйва затормозили турне Олега Газманова по Пермскому краю. О ночном ДТП и сразу двух пробитых колесах главный есаул российской эстрады рассказал в своем Инстаграм, предупредив подписчиков об опасном участке. Позже в эксклюзивном интервью нашему телеканалу артист признался, что публикация в интернете в тот момент помогла — поклонники привезли вторую запаску.

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Злосчастные ямы в Усольском районе заделали махом — уже утром, по свидетельствам автомобилистов, путь был безопасен. Среди автолюбителей тут же разошлась добрая шутка о пользе визита Газманова, ведь на этом мосту многие пробили покрышки и потеряли колпаки.

Артист признался, что за годы гастролей вместе с командой попадал в различные дорожные «передряги» и научился выходить из них с наименьшими потерями.

Лайфхак от народного артиста России Олега Газманова. Оказывается, в экстренных ситуациях, чтобы спастись, иногда пригодятся обычные китайские палочки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaY5NrjhSBl/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Приятно снова встретиться. Растёт #деревопобеды , посаженное мною в Перми! #леспобеды #дерево #пермь #шоу #газманов #урал</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-18T12:14:12+00:00">Жов 18, 2017 о 5:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом году, возвращаясь из Тулы в Москву, автомобиль Газманова проколол сразу 4 колеса. Тогда на помощь пришло инженерное прошлое артиста.

Олег Газманов, народный артист России: «Палочки были вот эти японские, мы их заточили, обрезали — послушайте автомобилисты. Я говорю: давай искать гудрон, мы лазили по асфальту ночью, искали гудрон».

Тогда, как впрочем, и в этот раз все закончилось хорошо. Теперь о своих дорожных приключениях Олег Газманов рассказывает на концертах. В его репертуаре много песен про дороги, есть даже специальный шуточный гимн.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaUXzHuhBhH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#жесть #осторожно #ямя #дорога #березняки #пермь</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-16T18:05:16+00:00">Жов 16, 2017 о 11:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Олег Газманов, народный артист России: «Когда в России не было дорог, к нам супостат никак не мог пробиться, нас ни француз, ни немец взять не смог, когда здесь не было дорог».

Вообще, судя по Инстаграму артиста, этот визит в Пермь его вдохновил и на новое творчество.