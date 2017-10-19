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10:08 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчане пожаловались на ржавую воду из крана

За последнюю неделю ростовчане стали массово жаловаться на ржавую воду, которая течет у них дома из крана, сообщает издание «Ростовские вести».

В частности, об этом сообщают жители дома № 1а по проспекту Буденновскому, также жители микрорайонов Северный, Темерник и Левенцовский. Как сообщают ресурсоснабжающие компании, в их зоне ответственности находится только качество воды, поставляемое до дома, а дальше ответственность несет управляющая компания.

Жители данных районов ждут, когда ржавая вода стечет и станет более-менее прозрачной, однако, по данным «Ростовских вестей», такая вода порой может течь и часами.

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