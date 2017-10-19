Ростовчане пожаловались на ржавую воду из крана

В частности, об этом сообщают жители дома № 1а по проспекту Буденновскому, также жители микрорайонов Северный, Темерник и Левенцовский. Как сообщают ресурсоснабжающие компании, в их зоне ответственности находится только качество воды, поставляемое до дома, а дальше ответственность несет управляющая компания.