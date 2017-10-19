Пропавшую с детьми хабаровчанку видели у «Энергомаша»
Полиция уверена, в том, что скоро ее найдут.
Полиция уверена, в том, что скоро ее найдут.
Полиция и добровольцы уже несколько дней ведут поиски молодой женщины с двумя детьми, которая по непонятным причинам ушла из дома ранним утром 13 октября. Как рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» муж пропавшей, Виктор, конфликтов перед исчезновением супруги с малышами не было. Телефон Татьяны заблокирован и о местонахождении не знают или не говорят ни знакомые, ни родные.
— По словам ее старшего брата, Татьяна регулярно уходила из дома на
— Семья не числится в списках неблагополучных, — говорит сотрудник