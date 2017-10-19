Пропавшую с детьми хабаровчанку видели у «Энергомаша»

Полиция и добровольцы уже несколько дней ведут поиски молодой женщины с двумя детьми, которая по непонятным причинам ушла из дома ранним утром 13 октября. Как рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» муж пропавшей, Виктор, конфликтов перед исчезновением супруги с малышами не было. Телефон Татьяны заблокирован и о местонахождении не знают или не говорят ни знакомые, ни родные.

— По словам ее старшего брата, Татьяна регулярно уходила из дома на какое-то время, — рассказывает Виктор. — Но сейчас с ней дети: дочке почти три года, сыну — полтора, Татьяна была в декретном отпуске. На днях женщина с детьми попала в объективы камер наблюдения в супермаркете «Самбери», где она снимала в банкомате наличные, а вчера её видели в том же районе, на улице Ленинградской, когда она переходила дорогу от торгового центра «Экодом».