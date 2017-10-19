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08:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Новогоднюю елку украсят за 4,3 млн рублей в Иркутске

Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

Источник: IrkutskMedia.ru

Муниципальное автономное предприятие «Праздник» ищет подрядчика для украшения новогодней ели за 4,3 млн рублей в Иркутске. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Новогодняя ель будет установлена в сквере имени Кирова.

«Исполнитель должен изготовить световое оборудование для искусственной ели, а также украсить дерево различными аксессуарами: сеткой из ромбов, плафонами и звездой», — говорится в документах.

Аукцион состоится 26 октября.

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