Новогоднюю елку украсят за 4,3 млн рублей в Иркутске
Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.
Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.
Муниципальное автономное предприятие «Праздник» ищет подрядчика для украшения новогодней ели за 4,3 млн рублей в Иркутске. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.
Новогодняя ель будет установлена в сквере имени Кирова.
«Исполнитель должен изготовить световое оборудование для искусственной ели, а также украсить дерево различными аксессуарами: сеткой из ромбов, плафонами и звездой», — говорится в документах.
Аукцион состоится 26 октября.