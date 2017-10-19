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08:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские активисты ОНФ высмеяли ремонтников на пр. Мира

Общественники опубликовали видео с подписью «балетные инновации».

Красноярские активисты ОНФ опубликовали «ВКонтакте» видео про ремонтников, укладывающих плитку на пр. Мира. Запись общественники назвали «Балетные инновации в благоустройстве Красноярска».

На кадрах видно, как ремонтник в оранжевой форме, держась за дорожный знак, скачет на деревянной балке. Таким образом он пытается оторвать уложенную брусчатку. Автор видео наложил на картинку музыку П. И. Чайковского из балета «Лебединое озеро».

«Когда в душе ты артист балета, а тебя заставляют ремонтировать проспект Мира», — подписал автор записи.

Напомним, что подрядчик, ответственный за ремонт центральной улицы, сильно затянул сроки сдачи. До сих пор красноярцы жалуются на большие кучи брусчатки и перекопанные участки на центральных улицах города.

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