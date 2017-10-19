Власти Хабаровска планируют сделать отдельный проезд к «Южному парку»

Источник: Восток Медиа

Власти дальневосточной столицы планируют построить в Индустриальном районе новую дорогу, которая позволит разгрузить Суворова и Краснореченскую. Для проезда к жилому комплексу «Южный парк» магистраль сделают на улицах Репина и Фурманова, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Проектировщики ещё работают над этим. В планах это есть, сейчас проводятся проектные работы, геология и остальное. Концептуальное решение мы уже прорабатывали, чтобы вывезти эту дорогу, поэтому и сделали в этом году пешеходный переход, он выполняет функции регулировщика, чтобы снять напряжение с улицы Кутузова. Планировали, что в перспективе дорога снимет нагрузку с улицы Суворова, где расположен жилой комплекс “Южный парк” и одноимённый торгово-развлекательный центр», — заведующий сектором по организации и управлению дорожным движением управления дорог и внешнего благоустройства городской администрации Дмитрий Липатников.

Новая магистраль станет дублёром улиц Суворова и Прогрессивной. Она позволит водителям выезжать на Краснореченскую и Пионерскую. Если проект утвердят, строительством займутся в рамках реконструкции Краснореченской на участке от Богачёва до Прогрессивной. Работы на этом отрезке начнутся в 2018 году.

«Чтобы сделать нормальную транзитную дорогу мы будем демонтировать часть выездов. Нужно будет привести в соответствие улицу Репина. Там сейчас машины на Краснореченскую выезжают под большим углом, переваливаются через трамвайные пути. Потом все будут разъезжать удобно», — отметил Дмитрий Липатников.