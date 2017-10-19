Железногорка расплатилась с долгами за несколько минут

Жительница Железногорска Красноярского края за несколько минут погасила свою задолженность перед банком. Во время визита пристава женщина отдала 300 тысяч рублей, которые была должна банку.

Железногорка взяла кредит на личные нужды, однако возвращать деньги не стала. Банк обратился в суд, но даже после этого женщина не отдала взятые деньги.

Тогда судебные приставы и представители банка пришли домой к недобросовестной заемщице. После того, как пристав начал заполнять акт описи и ареста имущества, женщина спохватилась и решила вернуть деньги. Для того, чтобы заплатить долг в размере 300 тысяч, ей потребовалось всего несколько минут.