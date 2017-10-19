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08:47 (мск), источник: VN.ru

Обезьяна Марфа родила апельсинового сына в Новосибирском зоопарке

Сразу у нескольких приматов Новосибирского зоопарка прибавление в семействе. Заботами о малышах сейчас заняты краснорукие тамарины, бурые капуцины и яванские лангуры.

Самка по имени Марфа рожает уже не в первый раз, вместе с ней живут ее дети разного возраста. Первой, кому Марфа доверила новорожденного, стала ее старшая дочь Мила.

— Из всех малышей, которые появились на свет, детеныш яванского лангура самый младший, — подытожила Евгения Пирожкова. —  Он родился 24 сентября. Его легко увидеть среди старших родственников, потому что он ярко-оранжевый как апельсин. Со временем маленький лангур потемнеет, станет таким же как родители, но еще несколько месяцев можно будет наблюдать удивительный цветовой контраст.

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Все виды приматов сильно отличаются друг от друга, но принципы заботы и воспитания потомства у них похожи, продолжает Евгения Пирожкова:

—  К примеру, бурые капуцины живут группой. Когда на свет появляется малыш, это событие для всех членов семьи. Так было и в этот раз. Самка, ставшая мамой, первое время никому малыша не отдавала. Кормила, носила, грела — все делала сама. Сородичи явно хотели быть причастными к заботам о маленьком, но маму с малышом особо не беспокоили.

Когда детеныш немного подрос, все изменилось. Он уже не постоянно держится за самку, отцепляется от нее, исследует вольер, пробует еду. Мать поощряет такое поведение. Остальные бурые капуцины теперь тоже общаются с младшим членом семьи. Игры, груминг (вычесывание шерсти) — малыш окружен вниманием родственников. Кстати, новосибирские капуцины, несмотря на свое южноамериканское происхождение, все еще гуляют на улице. Выход в уличную часть вольера открыт, и они охотно этим пользуются.

— В семейных группах красноруких тамаринов всегда размножается только одна, доминантная самка, — продолжает Евгения Пирожкова. —  В условиях зоопарка данная особенность сохраняется. Чаще всего на свет появляются двойни. В этот раз самка краснорукого тамарина также родила двоих малышей.

По словам руководителя отдела мелких приматов Олеси Скляренко, взрослая особь этого вида легко поместится на человеческой ладони. Детеныши у красноруких тамаринов рождаются совсем крохотными, каждый весит примерно по 40 граммов.

— В первые дни их трудно было разглядеть, — говорит Олеся Скляренко. —  Они прижимались к матери, а так как окраской от взрослых не отличаются, то их почти не было видно. Но таких малышей самка доверяет членам своей семьи. Отец носит малюток, иногда это делают старшие дети.

Вся семья красноруких тамаринов относится к детенышам очень нежно. Когда нужно, малышей отдают матери. Такое отношение к потомству характерно для всех представителей семейства игрунковых.

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