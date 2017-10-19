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15:38 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области снизилось число безработных

В Ростовской области до 0,8% (18 тысяч человек) от общего числа жителей снизился уровень регистрируемой безработицы.

По данным управления информационной политики регионального правительства, данный показатель ниже общероссийского. Помимо этого, в донском регионе уменьшается количество высвобожденных работников, число вакансий растет, коэффициент напряженности рынка труда снижается.

Всего с начала года в Ростовской области в рамках региональной госпрограммы «Содействие занятости населения» работу нашли для более чем 86 тысяч граждан.

«Доля нашедших работу при содействии органов занятости составила в среднем по нашему региону 82% в первом полугодии текущего года. Иными словами, 8 из 10 человек, обратившихся в центры занятости населения, получают реальную помощь и находят работу. Сегодня ситуация на рынке труда сохраняется стабильная. Мы входим в десятку лучших регионов по основным показателям», — рассказал начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.

На данный момент в базе данных службы занятости находится 44 тысячи вакансий.

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