В Ростовской области снизилось число безработных

По данным управления информационной политики регионального правительства, данный показатель ниже общероссийского. Помимо этого, в донском регионе уменьшается количество высвобожденных работников, число вакансий растет, коэффициент напряженности рынка труда снижается.

Всего с начала года в Ростовской области в рамках региональной госпрограммы «Содействие занятости населения» работу нашли для более чем 86 тысяч граждан.

«Доля нашедших работу при содействии органов занятости составила в среднем по нашему региону 82% в первом полугодии текущего года. Иными словами, 8 из 10 человек, обратившихся в центры занятости населения, получают реальную помощь и находят работу. Сегодня ситуация на рынке труда сохраняется стабильная. Мы входим в десятку лучших регионов по основным показателям», — рассказал начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.