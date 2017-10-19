Юные жители Хабаровского края показали мир, в котором живут
Выставка детских работ открылась в Доме народного творчества.
Выставка детских работ открылась в Доме народного творчества.
В хабаровском Доме народного творчества открылась выставка детских работ «Мир, в котором мы живём». Конкурс посвящен 79 годовщине образования Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
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Художники от 7 до 18 лет, занимающиеся в творческих мастерских, эстетических центрах, школах искусств и в
Всего участвуют более 200 работ из 7 районов края, а также из городов:
— Мы обратили внимание на то, что в работах дети выразили свое искреннее отношение к животным и растениям дальневосточной тайги и творили самостоятельно, без помощи педагогов. Рисунки, аппликации, игрушки, композиции получились жизнерадостные и яркие, — уточнила Наталья Исаева.
Конкурсная комиссия отметила графические работы, поделки из
Подведение итогов конкурса состоится на следующей неделе, а выставку можно посетить до 31 октября в Доме народного творчества по ул. Фрунзе, 63.
Вход свободный.