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08:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Юные жители Хабаровского края показали мир, в котором живут

Выставка детских работ открылась в Доме народного творчества.

В хабаровском Доме народного творчества открылась выставка детских работ «Мир, в котором мы живём». Конкурс посвящен 79 годовщине образования Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Конкурс детского декоративно-прикладного и изобразительного искусства проходит в нашем крае уже двадцать первый год, и с каждым разом работы становятся разнообразнее и интереснее, — рассказала методист отдела традиционной культуры Дома народного творчества КГАУК «КНОТОК» Наталья Исаева.

Художники от 7 до 18 лет, занимающиеся в творческих мастерских, эстетических центрах, школах искусств и в школах-интернатах Хабаровского края, фантазировали в этом году на тему «Экология». Используя такие инструменты, как краски, карандаши, клей, нитки, ткань и бумага, дети изобразили разнообразные виды природы родного края.

Всего участвуют более 200 работ из 7 районов края, а также из городов: Николаевска-на-Амуре, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.

 — Мы обратили внимание на то, что в работах дети выразили свое искреннее отношение к животным и растениям дальневосточной тайги и творили самостоятельно, без помощи педагогов. Рисунки, аппликации, игрушки, композиции получились жизнерадостные и яркие, — уточнила Наталья Исаева.

Конкурсная комиссия отметила графические работы, поделки из папье-маше, картины из шерсти.

Подведение итогов конкурса состоится на следующей неделе, а выставку можно посетить до 31 октября в Доме народного творчества по ул. Фрунзе, 63.

Вход свободный.

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