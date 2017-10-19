Треть выпускников молдавских вузов устраиваются на работу не по специальности
Треть выпускников молдавских вузов устраивается на работу не по специальности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Magenta Consulting.
Треть выпускников молдавских вузов устраивается на работу не по специальности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Magenta Consulting.
38% молодых педагогов отказывается работать в системе образования. Место работы не по профессии ищут 18% выпускников инженерных факультета, 17% молодых специалистов в разных областях сельского хозяйства и столько же выпускников факультетов иностранных языках.
По специальности идут работать в основном молодые врачи, программисты и юристы.
В опросе участвовали 409 человек. Погрешность составляет