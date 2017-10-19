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08:50 (мск), источник: Publika.md

Треть выпускников молдавских вузов устраиваются на работу не по специальности

Треть выпускников молдавских вузов устраивается на работу не по специальности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Magenta Consulting.

Источник: Publika.md

38% молодых педагогов отказывается работать в системе образования. Место работы не по профессии ищут 18% выпускников инженерных факультета, 17% молодых специалистов в разных областях сельского хозяйства и столько же выпускников факультетов иностранных языках.

По специальности идут работать в основном молодые врачи, программисты и юристы.

В опросе участвовали 409 человек. Погрешность составляет плюс-минус 4,8%.

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