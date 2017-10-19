Филиал поликлиники в микрорайоне Союз в Иркутске останется в том же помещении

Напомним, в начале октября стало известно, что собственник помещения намерен расторгнуть договор аренды. За два дня под коллективным обращением жителей микрорайона Союз в Иркутске о сохранении филиала поликлиники подписались более 400 местных жителей. В обращении говорится, что филиал в большом новом микрорайоне был открыт в январе 2016 года, там размещён кабинет врача общей практики, процедурный, кабинет для узких специалистов. Для жителей Союза филиал стал очень значимым, так как здесь живёт много семей с маленькими детьми, многодетных семей.