20 октября в ряде домов Казани не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 19 октября). 20 октября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Кировском районе по адресам: ул. Воркутинская, 3, 6, 8, 9, 9а; ул. Красикова, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90; ул. Тепловозников, 65.

С 8.00 до 18.00 отключение запланировано в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Гаврилова, 22, 24, 24а, 26, 28; ул. Чуйкова, 66.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Гарифьянова, 38б; пр. Победы, 21.

В это же время без света останутся жители поселка Кукушкино по улицам: Загородная, Параллельно-Кисловодская, Параллельно-Прогонная, Парниковая, Поперечно-Прогонная, Прогонная.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в поселке Карьер Советского района по улицам: Агрызская, Карьерная, Переселенческая, Песочная, Фигурная, Ягодная.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Ново-Савиновского и Советского районов Казани.