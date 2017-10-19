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10:04 (мск), источник: Zakon.kz

Видеоблогеры показали разницу между дорогами в России и Казахстане

Известные российские видеоблогеры Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов показали разницу между дорогами России и Казахстана.

Отрывок видеозаписи опубликовал в Facebook официальный представитель МИР РК Мурат Жуманбай, передает Zakon.kz.

Около границы блогеры отметили ужасное качество дороги с российской стороны. После проезда КПП они удивились ровному асфальтовому покрытию.

«Делаем выводы, что для Казахстана отношения с Россией являются приоритетными, так как они к родному, братскому народу проложили хорошую дорогу. А российские чиновники, которые не только отвечают за дорожное хозяйство, но и за восприятие нашей страны, плевать хотят на всех людей, которые едут из Казахстана. И это большая геополитическая ошибка», — заявил Стиллавин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полное видео путешествия блогеров через границу было опубликовано еще в апреле 2016 года.

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