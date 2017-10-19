Видеоблогеры показали разницу между дорогами в России и Казахстане

«Делаем выводы, что для Казахстана отношения с Россией являются приоритетными, так как они к родному, братскому народу проложили хорошую дорогу. А российские чиновники, которые не только отвечают за дорожное хозяйство, но и за восприятие нашей страны, плевать хотят на всех людей, которые едут из Казахстана. И это большая геополитическая ошибка», — заявил Стиллавин.