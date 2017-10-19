Видеоблогеры показали разницу между дорогами в России и Казахстане
Известные российские видеоблогеры Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов показали разницу между дорогами России и Казахстана.
Известные российские видеоблогеры Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов показали разницу между дорогами России и Казахстана.
Отрывок видеозаписи опубликовал в Facebook официальный представитель МИР РК Мурат Жуманбай, передает Zakon.kz.
Около границы блогеры отметили ужасное качество дороги с российской стороны. После проезда КПП они удивились ровному асфальтовому покрытию.
«Делаем выводы, что для Казахстана отношения с Россией являются приоритетными, так как они к родному, братскому народу проложили хорошую дорогу. А российские чиновники, которые не только отвечают за дорожное хозяйство, но и за восприятие нашей страны, плевать хотят на всех людей, которые едут из Казахстана. И это большая геополитическая ошибка», — заявил Стиллавин.
Полное видео путешествия блогеров через границу было опубликовано еще в апреле 2016 года.