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10:25 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области пройдут масштабные учения по предупреждению и ликвидации ЧС

Будут проходить практические мероприятия по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В период с 24 по 27 октября на территории Самарской области будет проводиться командно-штабное учение с органами управления и силами территориальной и функциональной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации (РСЧС) и гражданской обороны Самарской области, на котором будут отрабатываться действия при угрозе и возникновении ЧС, а также перевод системы гражданской обороны Самарской области с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения.
В командно-штабном учении примут участие органы управления, силы и средства гражданской обороны функциональной и территориальной подсистемы РСЧС Самарской области.

Основной целью планируемого масштабного мероприятия является совершенствование практических навыков руководящего состава, органов управления и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Самарской области в принятии решений и планировании действий сил и средств, при ликвидации ЧС в мирное и военное время.

В рамках командно-штабного учения 25 октября 2017 года в городских округах Самара, Новокуйбышевск и п. Водино муниципального района Красноярский будут проходить практические мероприятия по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщает пресс-служба облправительства.

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