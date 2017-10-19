В Самарской области пройдут масштабные учения по предупреждению и ликвидации ЧС
Будут проходить практические мероприятия по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Будут проходить практические мероприятия по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В период с 24 по 27 октября на территории Самарской области будет проводиться
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Основной целью планируемого масштабного мероприятия является совершенствование практических навыков руководящего состава, органов управления и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Самарской области в принятии решений и планировании действий сил и средств, при ликвидации ЧС в мирное и военное время.
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