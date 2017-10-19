В Самарской области пройдут масштабные учения по предупреждению и ликвидации ЧС

В период с 24 по 27 октября на территории Самарской области будет проводиться командно-штабное учение с органами управления и силами территориальной и функциональной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации (РСЧС) и гражданской обороны Самарской области, на котором будут отрабатываться действия при угрозе и возникновении ЧС, а также перевод системы гражданской обороны Самарской области с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения.

В командно-штабном учении примут участие органы управления, силы и средства гражданской обороны функциональной и территориальной подсистемы РСЧС Самарской области.