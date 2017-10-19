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15:25 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове снимут короткометражку о подвиге сотрудника ГАИ

В Ростове снимут короткометражную киноленту о подвиге сотрудника ГАИ Ахмедши Шабакаева, который он совершил 1 июня 1961 года. Тогда, рискуя своей жизнью, милиционер спас колонну юных спортсменов.

В тот летний день 35-летний инспектор на мотоцикле сопровождал велосипедистов, которые ехали к месту проведения соревнований.

Вдруг из-за кургана выкатил «ЗИС». Поравнявшись с большегрузом, автоинспектор понял, что водитель пьян в стельку. Он мог запросто въехать в группу школьников на велосипедах.

В западных боевиках мы не раз видели, как на полном ходу суперагенты перепрыгивают из одной машины в другую. Шабакаев выполнил этот трюк в реальности. Лейтенант попробовал забраться в кабину. Однако у дверцы не было ручки. А окно заперто.

Тогда милиционер, держась правой рукой, чтобы не упасть под колеса, жезлом в левой руке сбил щеколду капота. Обжигаясь о раскаленный двигатель, офицер вырвал провод зажигания. Машина замерла в нескольких метрах от детей.

Ахмедше Каюмовичу в этом году исполнился 91 год. Когда ему сообщили об идее снять о нем фильм, он смутился. А вот его супруга Нина Усмановна одобрила решение его молодых коллег. Ее муж никогда не придавал большого значения своему поступку, она сама узнала об этом происшествии только в 2009 году: в газете прочла.

Необходимый реквизит сотрудники автоинспекции создают своими силами совместно с творческим объединением «Кадр». Велосипеды 60-х годов предоставил ростовский коллекционер.

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