В Ростове снимут короткометражку о подвиге сотрудника ГАИ

В тот летний день 35-летний инспектор на мотоцикле сопровождал велосипедистов, которые ехали к месту проведения соревнований.

Вдруг из-за кургана выкатил «ЗИС». Поравнявшись с большегрузом, автоинспектор понял, что водитель пьян в стельку. Он мог запросто въехать в группу школьников на велосипедах.

В западных боевиках мы не раз видели, как на полном ходу суперагенты перепрыгивают из одной машины в другую. Шабакаев выполнил этот трюк в реальности. Лейтенант попробовал забраться в кабину. Однако у дверцы не было ручки. А окно заперто.

Тогда милиционер, держась правой рукой, чтобы не упасть под колеса, жезлом в левой руке сбил щеколду капота. Обжигаясь о раскаленный двигатель, офицер вырвал провод зажигания. Машина замерла в нескольких метрах от детей.

Ахмедше Каюмовичу в этом году исполнился 91 год. Когда ему сообщили об идее снять о нем фильм, он смутился. А вот его супруга Нина Усмановна одобрила решение его молодых коллег. Ее муж никогда не придавал большого значения своему поступку, она сама узнала об этом происшествии только в 2009 году: в газете прочла.